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الطاقة تعلن اكتشاف حقول غاز طبيعي تتجاوز تدفقاتها 100 مليون قدم مكعب يوميا

أعلن وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، اليوم الأحد، أن شركة أرامكو تمكنت من اكتشاف عدد من حقول الغاز الطبيعي في مناطق مختلفة بالمملكة.
رمز الخبر: ۶۳۶۷۴
تأريخ النشر: 27 February 2022

وقال الوزير، في تصريحات صحفية، إن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) "تمكنت من اكتشاف عدد من حقول الغاز الطبيعي في المنطقة الوسطى ومنطقة الربع الخالي ومنطقة الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية".

وأضاف أن تدفق الغاز من تلك الحقول يتجاوز 100 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم.

وأوضح الوزير السعودي أن أول الحقول هو "شدون" ويقع في المنطقة الوسطى، على بعد 180 كيلو متراً جنوب شرق مدينة الرياض، بعد أن تدفق الغاز من بئر شدون -1 بمعدل 27 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مع 3300 برميل من المكثفات.

كما تم اكتشاف حقل "شهاب" للغاز الطبيعي، في منطقة الربع الخالي، على بعد 70 كيلو متراً جنوب غرب حقل الشيبة، بعد أن تدفق الغاز من بئر شهاب -1 بمعدل 31 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم.

وأعلن وزير الطاقة السعودي أيضا أن "أرامكو" اكتشفت حقل "الشرفة" للغاز الطبيعي في منطقة الربع الخالي أيضاً على بعد 120 كيلو متراً جنوب غرب حقل الشيبة، بعد أن تدفق الغاز من بئر الشرفة -2 بمعدل 16,9 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم مع 50 برميلاً من المكثفات.

وتم كذلك اكتشاف حقل "أم خنصر" للغاز الطبيعي غير تقليدي، في منطقة الحدود الشمالية على بعد 71 كيلو متراً جنوب شرق مدينة عرعر، بعد أن تدفق الغاز من بئر أم خنصر-1 بمعدل مليوني قدم مكعبة قياسية في اليوم مع 295 برميلاً من المكثفات.

وأضاف الوزير السعودي: "تم أيضاً اكتشاف حقل سمنة للغاز الطبيعي غير التقليدي في المنطقة الشرقية جنوب حقل الغوار على بعد 211 كيلو متراً جنوب غرب مدينة الظهران، حيث تدفق الغاز من بئر سمنة -2 بمعدل 5,8 ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم مع 24 برميلاً من المكثفات".

كما تدفق الغاز من بئر سمنة -1 بمعدل 11,6 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم مع 169 برميلاً من المكثفات، وتدفق الغاز من بئر سمنة -6 بمعدل 9,25 ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم.

المصدر:يونيوز

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