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السفير الروسي: بيان الخارجية اللبنانية حول العملية الروسية لا يراعي العلاقات الودية

اعتبر السفير الروسي لدى لبنان، ألكسندر روداكوف، أن بيان الخارجية اللبنانية الذي أدانت فيه العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، "لا يراعي العلاقات الودية التاريخية بين البلدين".
رمز الخبر: ۶۳۶۷۳
تأريخ النشر: 27 February 2022

وفي مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأحد، قال روداكوف "لا أظن أن بيان الخارجية اللبنانية سيؤثر كثيراً على العلاقات الثنائية"، مضيفاً "في الأيام الصعبة نعرف من معنا ومن ضدنا".

وأكد روداكوف ان "روسيا لا تنتهج سياسة عدائية تجاه أوكرانيا، بل هي تمارس حقها المنصوص عليه في المادة 51 لميثاق الأمم المتحدة لحماية أمنها القومي".

وأضاف: "موسكو طالبت مرارا وتكرارا بتنفيذ اتفاقات مينسك، لكن حكومة كييف ومعها حلف الناتو يتجاهلان حقوق المواطنين الروس في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، وحق موسكو في حماية حدودها وأمنها القومي".

وشدد روداكوف، على "أننا لسنا في حرب بل أمام عملية خاصة لديها أهداف محددة"، مشيراً إلى أن "روسيا ترفض استخدام البنية التحتية الأوكرانية لتنفيذ تهديدات الناتو لأمنها القومي".

وأكد أن "العملية العسكرية لا تستهدف الشعب الأوكراني الذي يرتبط بالشعب الروسي بعلاقات تاريخية متداخلة مبنية على الإحترام والمحبة والسلام وأن روسيا دولة عظمى تنشد السلام والأمن في كل العالم".

وكانت وزارة الخارجية اللبنانية دانت في بيان صدر عنها يوم الخميس الماضي، ما اسمته "اجتياح الأراضي الأوكرانية"، ودعت روسيا إلى وقف العمليات العسكرية فورا.

المصدر:يونيوز

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