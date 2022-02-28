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لوكاشينكو: طلبنا من روسيا نشر سلاح نووي في البلاد إذا تم نشره في بولندا أو ليتوانيا

أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن بلاده طلبت من روسيا نشر السلاح النووي على أراضيها إذا ما تم نشره في بولندا أو ليتوانيا المجاورتين.
رمز الخبر: ۶۳۶۷۱
تأريخ النشر: 27 February 2022

وأكد لوكاشينكو في تصريحات صحفية خلال تصويته على الاستفاء العام بشأن الدستور المقام في البلاد، اليوم الأحد، أنه نقل للجانب الأوكراني أمس جميع شروط موسكو، من أجل التوصل لحل للأزمة الراهنة، مشيرا إلى أن الجانب الأوكراني وافق في البداية ثم رفض بعد ذلك.

وحث الرئيس البيلاروسي كييف على الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع روسيا، مؤكدا أنه "لا يوجد لنا جنود أو أسلحة في أوكرانيا ومواطنينا يتعرضون للمضايقات هناك ما قد يدفعنا لتنفيذ عملية خاصة".

وأشار لوكاشينكو إلى أن روسيا تقوم بحماية نفسها عبر هذه العملية العسكرية، مؤكدا أن كييف كانت ترسل الأسلحة إلى بلاده وتدير نشاطات لتعزيز الخراب ودعم الاحتجاجات.

وحذر بأن روسيا حتى الآن صابرة ولم تستخدم القوة، مشيرا إلى أن الأوضاع يمكن أن تتطور للأسوء ويمكن للدماء أن تسيل في كل مكان.

وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد ايعاز من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر:يونيوز

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