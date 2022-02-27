الوفد الروسي يكشف عن المهلة التي أعطاها للوفد الأوكراني للرد بشأن المفاوضات

أعلن فلاديمير ميدينسكي، رئيس الوفد الروسي في المفاوضات المرتقبة مع أوكرانيا في مدينة غوميل البيلاروسية، أنه سينتظر وصول الوفد الأوكراني حتى الساعة الثالثة بعد الظهر اليوم فقط.

قال رئيس الوفد الروسي المفاوض، فلاديمير ميدينسكي، إن ممثلي روسيا سينتظرون رد أوكرانيا على الاجتماع في غوميل حتى الساعة 15:00.

وأضاف في تصريح صحفي اليوم الاحد: "نقترح بهدوء ما يلي: حتى الساعة 15:00، نحن هنا وننتظر رد الجانب الأوكراني لتأكيد قرارهم الخاص بالمفاوضات في غوميل. بمجرد استلامنا هذا التأكيد، سننتقل على الفور إلى هناك ونلتقي بزملائنا في المفاوضات".

وأكمل "نحن من أجل السلام. في حالة رفض التفاوض ستكون المسؤولية كاملة عن إراقة الدماء على الجانب الأوكراني. لكننا هنا حتى الساعة 15:00 في انتظار الرد من الجانب الأوكراني".

وبالإضافة إلى ميدينسكي، يضم الوفد مسؤولين رفيعي المستوى على مستوى نواب وزير الدفاع ووزارة الخارجية والسفير الروسي في بيلاروسيا بوريس غريزلوف ورئيس اللجنة الدولية لمجلس دوما الدولة ليونيد سلوتسكي.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل المفاوضون الروس إلى بيلاروسي.

بدوره، رفض رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي مشاركة ممثلي كييف في المفاوضات في بيلاروسيا. وقال إن أراضي بيلاروس لا تصلح منصة للمحادثات مع موسكو، بسبب "أعمال عدائية" صادرة عن مينسك.

من جانبه، قال الناطق باسم الرئاسة الأوكرانية إن الوفد الأوكراني لن يحضر إلى غوميل وإن كييف ترفض "الشروط المسبقة التي طرحتها روسيا".

مع ذلك، أكد المسؤول الأوكراني استعداد بلاده للتفاوض في "أرض محايدة"، وخص بالذكر في هذا الصدد باكو واسطنبول ووارسو وفيينا كخيارات محتملة.

المصدر:يونيوز