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الرئيس قديروف: أرسلنا قوات إلى أوكرانيا للقتال بجانب روسيا

أكد رئيس الشيشان رمضان قديروف، امس السبت، إرسال قوات إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب روسيا.
رمز الخبر: ۶۳۶۶۸
تأريخ النشر: 27 February 2022

وقال قديروف في تصريحات، خلال اليوم الثالث من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إن قوات بلاده التي تقاتل في أوكرانيا لم تتكبد أي خسائر حتى الآن.

كما دعا زعيم الشيشان الأوكرانيين للتخلص من قيادتهم. وأكد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتخذ القرار الصائب لمنع أي هجوم على روسيا من أوكرانيا.

هذا ورصد مقطع فيديو، عمليات تعبئة في الشيشان لدعم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث ظهر الاف المقاتلين في الشوارع بالزي العسكري.

وتفقد الرئيس الشيشاني امس الجاهزية القتالية لأفراد مؤسسات القوة في جمهورية الشيشان الروسية. واستعرض الجاهزية القتالية لـ 12000 من أفراد مؤسسات القوة في العاصمة غروزني، مؤكداً أن "جنود وضباط الجيش الشيشاني مستعدون لتنفيذ أي مهمة يكلفهم بها رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين".

وكانت روسيا قد اتهمت السبت، أوكرانيا بعدم الاستجابة لدعوتها للحوار، لذا أصدرت أوامر باستكمال التقدم العسكري الروسي داخل الأراضي الأوكرانية.

وقال الكرملين إن أوكرانيا رفضت إجراء مفاوضات، متهماً كييف بتفويت الفرصة لهدنة.

وفي سياق آخر، قال رئيس جمهورية الشيشان إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا مجرد "خرافات من بايدن"، معربا عن ارتياحه لهذه العقوبات.

وأكد قديروف انعدام الجدوى من "هذه الخرافات البايدنية". وأضاف أنه يجب أن يرفعوا العقوبات بعد شهر، لأنه "بدون روسيا لا يوجد اقتصاد، ولاسيما في أوروبا". وتابع: "أعيش تحت كل العقوبات، وأعيش براحة".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال إن العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا ستكون لها عواقب أكثر من قطع منظومة الدفع المصرفي الدولية سويفت.

وفرضت دول غربية عقوبات جديدة على موسكو على خلفية العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا.

المصدر:يونيوز

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