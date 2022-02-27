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فون دير لاين:

سنشدد العقوبات على روسيا لشل قدراتها العسكرية.. وعدة بنوك ستفصل عن نظام سويفت

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن عددًا من البنوك الروسية ستفصل عن نظام "سويفت" المصرفي العالمي.
رمز الخبر: ۶۳۶۶۷
تأريخ النشر: 27 February 2022

وقالت فون دير لاين في مؤتمر صحفي امس السبت "سنعمل على تجميد أرصدة البنك المركزي الروسي مما يجعل من المستحيل له تسييل أرصدته".

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أن تجميد أرصدة البنك المركزي الروسي يهدف لمنعه من الوصول إلى احتياطياته، وأضافت "سنعمل على شل قدرة بوتين على تمويل آلته الحربية".

وأشارت فون دير لاين إلى ان هذه الإجراءات ستمنع الأثرياء الروس من استخدام أموالهم داخل الأسواق المالية الأوروبية.

وفي سياق متصل، اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدمر قدرات بلاده بغزوه لأوكرانيا.

وأضافت أن "العالم يشهد على صلابة الشعب والجيش الأوكراني، وأن روسيا ستدفع ثمنا باهظا جراء العملية العسكرية التي قامت بها في أوكرانيا."

وكانت القوات الروسية، قد بدأت فجر يوم الخميس 24 فبراير، في شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، بايعاز من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر:يونيوز

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