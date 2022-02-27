زيلينسكي يرفض إجراء مفاوضات مع موسكو في بيلاروس ويترك الباب مفتوحا للتفاوض في مكان آخر

رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، وساطة بيلاروس لإجراء مفاوضات على أراضيها بين الجانبين الروسي والأوكراني لحل الأزمة الراهنة، مشيرا إلى أنه يمكن إجراء المفاوضات في أي مكان آخر غير بيلاروس.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو، إن أراضي بيلاروس لا تصلح منصة للمحادثات مع موسكو، بسبب "أعمال عدائية" صادرة عن مينسك.

وأعرب الرئيس الأوكراني، عن انفتاحه على الحوار في أماكن أخرى "لا تبدي عدوانية تجاه أوكرانيا مثل وارسو، وبودابست، واسطنبول"، متهما روسيا بمهاجمة بلاده انطلاقا من بيلاروس.

وأضاف "وارسو، براتيسلافا، بودابست، اسطنبول، باكو لقد اقترحنا كل ذلك على روسيا. وأي بلد أخرى يمكن إجراء المفاوضات فيها، ولكن لا تكون بلدا تنطلق الصواريخ من أراضيها."

وتابلع زيلينسكي "في الوقت الحالي، نقول لا لمينسك. يمكن أن تكون المدن الأخرى مكانًا للقاء. بالطبع، نريد السلام، نريد أن نلتقي، نريد أن تنتهي الحرب".

وأشار إلى أنه "هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تكون المحادثات صادقة ويمكن أن نضع فيها حداً للحرب".

وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أفاد في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن وفدا روسيا وصل إلى بيلاروس لإجراء محادثات مع الأوكرانيين.

وذكر بيسكوف أن الوفد ضم ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع وإدارات أخرى، بما في ذلك إدارة الرئاسة، وقد أكدت وزارة خارجية بيلاروس وصولهم.

وأضاف "سنكون مستعدين لبدء هذه المفاوضات في مدينة غوميل".

المصدر:يونيوز