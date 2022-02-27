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وزارة الدفاع: قواتنا دمرت 975 منشأة عسكرية أوكرانية وتواصل تقدمها على عدة محاور

أعلنت الدفاع الروسية صباح اليوم الأحد أن الجيش الروسي تمكن منذ بداية عمليته الخاصة في أوكرانيا، من تدمير 975 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية ويواصل تقدمه على عدة محاور.
رمز الخبر: ۶۳۶۶۴
تأريخ النشر: 27 February 2022

وذكرت الدفاع الروسية في بيان لها أن قواتها شنت خلال يوم أمس السبت ضربات جديدة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى باستخدام صواريخ مجنحة من الجو والبحر ضد منشأت البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، مؤكدة أنها لا تضرب المدن والبلدات الأوكرانية، بل تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح المدنيين.

وأوضح البيان أن بين المشآت المستهدفة 23 نقطة تحكم ومركز اتصالات للقوات الأوكرانية و31 قطعة من منظومات S-300 وBuk M-1 وOsa للصواريخ المضادة للطائرات و48 محطة رادار.

وأسقطت القوات الروسية 8 طائرات مقاتلة أوكرانية و7 مروحيات و11 طائرة بدون طيار إضافة إلى صاروخين تكتيكيين من طراز Tochka-U.

كما تم تدمير 223 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و28 طائرة عسكرية على أرض مطاراتها، و39 قاذفة صواريخ متعددة، و86 قطعة من المدفعية والهاون، و143 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

وخلال اليوم الماضي، قامت القوات الروسية بتطويق مدينتي خيرسون وبيرديانسك (الجنوب) بالكامل، وسيطرت على مدينة غينيتشيفسك ومطار تشيرنوبايفكا بالقرب من خيرسون.

وأشار البيان إلى أنه هناك حالات مستمرة لرفض العسكريين الأوكرانيين بشكل جماعي لمواصلة القتال.

وأمس السبت، ألقى جنود فوج الصواريخ 302 المضاد للطائرات التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، والمجهز بمنظومات الدفاع الجوي Buk M-1، أسلحته طواعية واستسلموا.

بذلك بلغ إجمالي العسكريين الأوكرانيين الذين ألقوا سلاحهم واستسلموا منذ بداية العملية 471 فردا.

وذكر البيان أن قوات جمهورية لوغانسك الشعبية سيطرت خلال اليوم الماضي على عدة بلدات في دونباس، وتقدمت منذ بداية العملية الهجومية لمسافة 52 كم، فيما حققت قوات جمهورية دونيتسك تقدما لمسافة 12 كم.

وفي بيان آخر اليوم الأحد، أعلنت الدفاع الروسية أن كتيبة للقوميين الأوكرانيين قصفت مدينة ماريوبول (الجنوب) براجمات صواريخ ما أسفر عن سقوط ضحايا بين المدنيين.

وقالت الدفاع الروسية إنه "بين من الساعة 4:00 إلى 4:20 مساء أمس السبت، قصف القوميون الأوكرانيون من كتيبة آزوف، مناطق سكنية في بلدة سارتانا في ضواحي ماريوبول والمدرسة رقم 8 في مدينة ماريوبول، باستخدام راجمات صواريخ من طراز "غراد".

وأضاف البيان أن القصف أدى إلى تدمير مبان سكنية وسقوط قتلى بين المدنيين.

ولفت البيان أن الدفاع الروسية سبق أن حذرت من أن القوميين المتطرفين الأوكرانيين يستعدون لتنفيذ مثل هذه الاستفزازات.

المصدر:يونيوز

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