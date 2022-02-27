زاخاروفا: عقوبات الغرب ضد بوتين ولافروف خطوة وضيعة

اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا العقوبات الشخصية التي فرضها الغرب ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف، خطوة وضيعة.

وقالت في تصريح مساء السبت: "لا أعرف ما الذي كانوا يفكرون فيه، لكن اعتماد العقوبات لمنع الحسابات الشخصية لبوتين ولافروف في الخارج خطوة دنيئة".

وأضافت: "إذا كان من الممكن فرض عقوبات شخصية لموقف عدواني تجاه بلد ما، فيبدو لي أن نصف أمريكا لا يجب أن تدخل إلى أي مكان، وخاصة إلى أراضي بلادنا. من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي، يجب أن يحدث هذا".

وتابعت: فرضت العقوبات حتى قبل دخول القوات الروسية أوكرانيا.. تم تبني هذه العقوبات الثلاثاء الماضي، من الواضح أنه تم تطويرها عشية ذلك، وإعلانها ليلة الـ24 من الشهر. وإذا كانوا يقصدون العملية الروسية الآن، فحتى ليلة الـ24 لم يتم نشر أي جندي روسي في أوكرانيا.

وفي سياق متصل، علّقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية على أنباء وقف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا إصدار التأشيرات للروس في إطار العقوبات ضد موسكو.

وأوضحت زخاروفا أنه في الوقت الحالي لم تتلق أي معلومات تفيد بأن الروس لن يتمكنوا من الحصول على تأشيرات دخول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا بسبب العقوبات.

وقالت: "حاليا ليس لدي مثل هذه المعطيات، أعلم أنهم يراجعون اتفاقيات تسهيل التأشيرة، حيث أن العقوبات تشمل الدبلوماسيين والمسؤولين حصرا".

وأكملت زاخاروفا أن "هناك الكثير من المواطنين حصلوا على التأشيرات بسهولة".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.

المصدر:يونيوز