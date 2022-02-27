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الزوار يتوافدون الى مدينة الكاظمية إحياءً لشهادة الإمام موسى الكاظم عليه السلام

يستمر آلاف الزائرين بالتوافد الى مدينة الكاظمية، منذ يومين، احياءً لذكرى شهادة الإمام موسى الكاظم عليه السلام.
رمز الخبر: ۶۳۶۵۵
تأريخ النشر: 27 February 2022

يواصل آلاف الزائرين التوافد الى مدينة الكاظمية الواقعة شمال العاصمة العراقية بغداد، احياءً لذكرى شهادة الإمام موسى الكاظم عليه السلام.

ويصل الزائرون من داخل العراق وخارجه، للمشاركة في إحياء هذه للمناسبة، التي تصادف يوم الاحد، وسط حماية امنية مشددة منعا لاي خرق او هجوم ارهابي.

وتسهيلاً لنقل الزائرين، وزّعت وزارة النقل العراقية مفارزها على كافة القطاعات المؤدية الى مدينة الكاظمية، وأشرفت وحداتها على عمل الحافلات والباصات التي تنقل على مدار الساعة لايصال الزوار الى المدينة المقدسة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لتوفير أفضل الخدمات للزائرين.

يُشار الى أنّ القوات الأمنية التابعة للجيش العراقي وهيئة الحشد الشعبي، تنشر قواتها وتسيّر الدوريات على طول الطرق الواصلة بين العاصمة العراقية ومدينة الكاظمية، للحفاظ على أمن الزائرين، كما تعمل الأجهزة الطبية التابعة لهيئة الحشد الشعبي على تأمين الخدمات الطبية للزائرين.

المصدر:يونيوز

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