ضابط إستخبارات اللواء السابع بالحشد الشعبي يبين آلية مشاركة لواءه في تأمين الزيارة الكاظمية

كشف ضابط إستخبارات اللواء السابع بالحشد الشعبي آلية مشاركة عناصر اللواء في تأمين زيارة الإمام الكاظم (ع) وحماية الزوار. واكد ان استعداد اللواء كامل وهو جاهز للتصدي لاي خرق امني حال وجوده.

كشف ضابط إستخبارات اللواء السابع بالحشد الشعبي آلية مشاركة عناصر اللواء في تأمين زيارة الإمام الكاظم (ع) وحماية الزوار.

وقال الضابط: لا يخفى على أحد الدور الهام الذي يقدمه الحشد الشعبي في كافة المجالات الأمنية منها والاجتماعية وتقديم الخدمات للزوار في كافة المناسبات المهمة.

واضاف: نحن في اللواء السابع بالحشد الشعبي مشاركون في زيارة شهادة الإمام الكاظم عليه السلام في توفير الحماية للزائرين من جانب نهر دجلة عبر فوج منتشر من جسر صرافيه شمالا تقريبا الى منطقة الفلاحات.

وعن الاستعدادات اكد انها كاملة، قال: تم استطلاع كافة المناطق المهمة والنقاط التي ممكن ان يستخدمها العدو خلال هذه الفترة إللي تسبق الزيارة. واكد ان الدوريات تسيّر ليلا ونهارا وهي مجهزة بأسلحة وعدة وعدد.

المصدر:يونيوز