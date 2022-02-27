النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۶مشاهدات
‍ پ

ضابط إستخبارات اللواء السابع بالحشد الشعبي يبين آلية مشاركة لواءه في تأمين الزيارة الكاظمية

كشف ضابط إستخبارات اللواء السابع بالحشد الشعبي آلية مشاركة عناصر اللواء في تأمين زيارة الإمام الكاظم (ع) وحماية الزوار. واكد ان استعداد اللواء كامل وهو جاهز للتصدي لاي خرق امني حال وجوده.
رمز الخبر: ۶۳۶۵۴
تأريخ النشر: 27 February 2022

كشف ضابط إستخبارات اللواء السابع بالحشد الشعبي آلية مشاركة عناصر اللواء في تأمين زيارة الإمام الكاظم (ع) وحماية الزوار.

وقال الضابط: لا يخفى على أحد الدور الهام الذي يقدمه الحشد الشعبي في كافة المجالات الأمنية منها والاجتماعية وتقديم الخدمات للزوار في كافة المناسبات المهمة.

واضاف: نحن في اللواء السابع بالحشد الشعبي مشاركون في زيارة شهادة الإمام الكاظم عليه السلام في توفير الحماية للزائرين من جانب نهر دجلة عبر فوج منتشر من جسر صرافيه شمالا تقريبا الى منطقة الفلاحات.

وعن الاستعدادات اكد انها كاملة، قال: تم استطلاع كافة المناطق المهمة والنقاط التي ممكن ان يستخدمها العدو خلال هذه الفترة إللي تسبق الزيارة. واكد ان الدوريات تسيّر ليلا ونهارا وهي مجهزة بأسلحة وعدة وعدد.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
قبسات من حیاة الإمام موسى الكاظم عليه السلام في ذكرى استشهاده
السعودية تنتقد الحظر المفروض على صادرات الأسلحة الألمانية
الحرب الأوكرانية تُربك "إسرائيل": هل تبقى موسكو "جاراً جيّداً" في سوريا؟
وزير الثقافة يستقبل نظيره الإيراني في المطار ويشددان على تفعيل التعاون الثقافي
زاخاروفا: عقوبات الغرب ضد بوتين ولافروف خطوة وضيعة
الاتحاد الأوروبي: سنعمل على تسهيل إيصال المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا
الزوار يتوافدون الى مدينة الكاظمية إحياءً لشهادة الإمام موسى الكاظم عليه السلام
ضابط إستخبارات اللواء السابع بالحشد الشعبي يبين آلية مشاركة لواءه في تأمين الزيارة الكاظمية
لجنة دعم الصحفيين تدين قرارات فيسبوك بتقييد حسابات وصفحات إعلامية في روسيا وحجب القنوات الروسية في دول غربية
وزير خارجية العراق ووكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون السياسية يشيدان بدعم الوكالة للعراق
أمطار غزيرة وفيضانات عارمة تضرب شرق البلاد وتوقع ضحايا
بن زايد وملك الأردن يبحثان تعزيز علاقات البلدين والتطورات الإقليمية والدولية
الكرملين: أوكرانيا رفضت المفاوضات لذلك استؤنف تقدم القوات الروسية
المحافظات اليمنية تحيي الذكرى السنوية لاستشهاد السيد حسين بدر الدين الحوثي
باريس تعترض سفينة روسية في بحر المانش بسبب العقوبات المفروضة على موسكو
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 26-02-2022
انتهى عصر القطب الواحد
العملية الروسية في اوكرانيا
أوكرانيا.. و خيار الحياد
وثائق تكشف مشاركة طيران الاستطلاع الأمريكي في الحرب على اليمن خاصة في استهداف صعدة
الموقف الإيراني من الأزمة الأوكرانية
تقدّم روسي متواصل في اليوم الثالث من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
لجنة دعم الصحفيين تدين قرارات فيسبوك بتقييد حسابات وصفحات إعلامية في روسيا وحجب القنوات الروسية في دول غربية
تعرض مدرسة تابعة للسفارة الروسية في وارسو لهجوم بالطلاء
قوات الحشد الشعبي تواصل انتشارها على الطرق المؤدية الى مدينة الكاظمية لتأمين سلامة الزائرين
إعتراض صاروخين من طراز "توشكا فوق جمهورية دونيتسك الشعبية
ماكرون يجتمع مع سلفيه ساركوزي وهولاند قبل توجيهه رسالة إلى البرلمان حول الأزمة الأوكرانية
حريق هائل في مقر استقبال لشركة في مجمع بتروكيماويات جنوب البلاد
محلل اقتصادي: التحالف يفرض عقاباً جماعياً على الشعب اليمني والأمم المتحدة تتفرج
إضاءة برج إيفل بلوني علم أوكرانيا عقب العملية العسكرية الروسية