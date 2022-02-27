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لجنة دعم الصحفيين تدين قرارات فيسبوك بتقييد حسابات وصفحات إعلامية في روسيا وحجب القنوات الروسية في دول غربية

طالبت لجنة دعم الصحفيين بحماية الحق في حرية العمل الصحفي في ظل قرارات فايسبوك بتقييد حسابات وصفحات إعلامية في روسيا وحجب القنوات الروسية في دول غربية.
رمز الخبر: ۶۳۶۵۳
تأريخ النشر: 26 February 2022

وادانت اللجنة في بيان هذا الأمر، مشددة على ضرورة تحييد العمل الصحفي عن الصراعات والضغوطات السياسية والأمنية وتأمين كافة سبل الحماية لجميع الصحفيين والعاملين في القطاع الاعلامي وفق احكام المواثيق الدولية.

وفيما يلي نص البيان:

"تلقت لجنة دعم الصحفيين (JSC) العديد من شكاوى الصحافيين والاعلاميين العاملين في روسيا عن تقييد شركة "ميتا" لحساباتهم عبر تطبيقي "فيسبوك" و"مسنجر"، بين حظر لبعض الخدمات وحجب للصفحات او اضعاف قدرة المنشورات على الوصول الى العدد الأكبر الممكن من المتابعين، خصوصاً بعد اعلان بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا منذ فجر يوم الخميس 24 شباط-فبراير 2022.

يأتي هذا تزامناً مع اعلان "فيسبوك" حظر العديد من الصفحات التابعة لشخصيات ومؤسسات روسية، إضافة الى منع وسائل الاعلام الروسية المؤيدة لسياسات الحكومة من الدخول الى منصاته أو الإعلان أو تحقيق الأرباح، في إنحياز صارخ للسياسات الغربية ضد روسيا.

إن اللجنة اذ تعبر عن دعمها الكامل والمطلق للصحفيين والإعلاميين الذين تعرضوا للحجب أو التقييد والحرمان من مشاركة الأخبار، نشرا وتلقياً، تشدد على ضرورة واهمية تحييد العمل الصحفي عن الصراعات والضغوطات السياسية والأمنية وتأمين كافة سبل الحماية لجميع الصحفيين والعاملين في القطاع الاعلامي وفق احكام المواثيق الدولية، وفي مقدمها الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي كفل بشكل واضح وصريح الحق في حرية الرأي والتعبير، وما يتضمنه من حق في حرية العمل الصحفي وحق الجميع بالحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة والحق في متابعة الاحداث في ظل الظروف الحساسة التي يمر بها العالم.وتطالب الشركة بالتراجع عن قرارها فوراً.

كما تعبر عن استنكارها لسياسات الحجب والتعتيم الإعلامي التي تمارسها بعض الدول بحق وسائل اعلام روسية (كحجب قناة روسيا اليوم في استراليا وحجب موقع سبوتنيك في مولدوفا)، على خلفية المواقف السياسية من الأحداث الجارية بين روسيا وأوكرانيا.

لجنة دعم الصحفيين- سويسرا
السبت 26 شباط-فبراير 2022".

المصدر:يونيوز

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