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وزير خارجية العراق ووكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون السياسية يشيدان بدعم الوكالة للعراق

التقى وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين ووكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو في نيويورك في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، واشاد بدعم الامم المتحدة للعراق.
رمز الخبر: ۶۳۶۵۲
تأريخ النشر: 26 February 2022

التقى وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين مع وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو في نيويورك في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى في اللقاء بحث مُجمَل "الأوضاع السياسيَّة، والأمنيَّة التي تشهدها الساحة العراقية، والدعم الأمميّ المقدم للعراق والجُهُود الدبلوماسيَّة المبذولة في إطار تطوير علاقات العراق مع دول العالم المُختلِفة، وانعكاساتها على تفعيل المصالح المُشترَكة، والمساهمة في إعادة الإعمار، والبناء، والاستثمار"، وفق بيان للخارجية العراقية.

كما بحثا "أهميّة ادامة زخم المفاوضات السياسيّة لتشكيل الحكومة العراقيَّة المقبلة وبما يعكس تطلعات الشعب العراقيّ في حكومة قويّة وقادرة على إدارة مقدرات البلاد في المرحلة المقبلة".

وأشاد الوزير حسين بما قدمته "الأمم المتحدة من دعم للعراق في مُختلِف المجالات وتحشيد الدعم الدوليّ لمصلحة العراق".

من جانبها، أشادت ديكارلو بالعمليّة الانتخابيّة الأخيرة التي جرت في 2021/10/10، معربةً عن سرورها "بحجم مُشارَكة النساء في الانتخابات البرلمانيّة والتي تمثل زيادة ملحوظة ومهمة في تطور العمليّة السياسيّة في البلاد ونموذج يحتذى به في إطار تمكين المرأة".

وثمنت "دور العراق في استتباب الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وتقارب الخصماء، وتبلور هذا الدور في عقد مُؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، ودور العراق أيضاً في مُحاربة الإرهاب ومُواجهة التحديات الأمنيّة التي تشكلها بقايا تنظيم داعش الإرهابيّ".

المصدر:يونيوز

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