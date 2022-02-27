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بن زايد وملك الأردن يبحثان تعزيز علاقات البلدين والتطورات الإقليمية والدولية

استقبل ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، الملك الاردني عبدالله الثاني، وبحثا العلاقات بين البلدين ومسارات التعاون والعمل المشترك في مختلف الجوانب التي تخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى مجمل التطورات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
رمز الخبر: ۶۳۶۵۰
تأريخ النشر: 26 February 2022

بحث ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان والملك الاردني عبدالله الثاني، العلاقات بين البلدين ومسارات التعاون والعمل المشترك في مختلف الجوانب التي تخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى مجمل التطورات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

واستقبل بن زايد أمس الجمعة الملك عبد الله الثاني والوفد المرافق، في مطار ابو ظبي، ثم عقدا لقاءً استعرضا فيه تنمية آفاق التعاون بين البلدين ودفعها إلى الأمام بما يحقق المصالح المشتركة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن المستجدات الإقليمية والدولية، مؤكدين مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما.

المصدر:يونيوز

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