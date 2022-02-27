النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۱مشاهدات
‍ پ

الكرملين: أوكرانيا رفضت المفاوضات لذلك استؤنف تقدم القوات الروسية

تتواصل العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمنع عسكرتها من قبل حلف الناتو واعتراضاً على توسع الحلف تجاه الحدود الروسية بعد إعلانه عن رغبته في ضم أوكرانيا.
رمز الخبر: ۶۳۶۴۹
تأريخ النشر: 26 February 2022

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الجانب الأوكراني رفض العودة إلى طاولة المفاوضات، وذلك بعد يوم واحد على مناشدة أطلقها الرئيس الأوكراني باللغة الروسية لموسكو لبدء مفاوضات.

وفي تصريحات للصحفيين اليوم السبت، قال بيسكوف بشأن رفض أوكرانيا التفاوض واستئناف العملية العسكرية: "بعد ظهر أمس، فيما يتعلق بالمفاوضات المرتقبة مع القيادة الأوكرانية، أمر القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا (فلاديمير بوتين)، بوقف تقدم قوات الجيش الروسي".

وتابع بيسكوف: "بما أن الجانب الأوكراني، في الواقع، رفض التفاوض، فقد استؤنف تقدم القوات الروسية بعد ظهر اليوم وفقا لخطة العملية".

وشدد على أن "العقوبات الغربية خطيرة جدا"، مؤكدًا أن "روسيا مستعدة لها مقدمًا، وتتخذ إجراءات لضمان التشغيل السلس للاقتصاد"، مشيرا إلى وجود إمكانات روسية تضمن عمل الاقتصاد الروسي.

وحول الرد الروسي على العقوبات، قال بيسكوف: "التحليل والتنسيق بين الإدارات (الروسية) مطلوب من أجل تطوير تدابير استجابة تتماشى مع مصالح روسيا".

من جانبه، قال مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: إن "كييف رفضت التفاوض لأنهم (في أوكرانيا) غير راضين عن الشروط".

وقال أليكسي أريستوفيتش، مستشار زيلينسكي في تصريحات نقلتها صحيفة "سترانا" الأوكرانية: "لقد علمت للتو أن أوكرانيا رفضت المفاوضات. هذا يرجع إلى أن شروط التفاوض التي نقلها الجانب الروسي عبر وسطاء لا ترضينا".

وأضاف: "هذه كانت محاولة لإجبارنا على الاستسلام. أبلغناهم بأن شروط هدنة محتملة ستكون بموجب شروط كييف وليس موسكو".

ورفض مستشار زيلينسكي التعليق على سؤال الصحيفة حول الشروط التي طرحتها موسكو للمفاوضات.

وكان زيلينسكي، دعا أمس الجمعة، نظيره الروسي فلاديمير بوتين لإجراء مفاوضات حول الوضع في دونباس.

وقال الرئيس الأوكراني باللغة الروسية: "أريد أن أناشد الرئيس الروسي، مرة أخرى، القتال مستمر في جميع أنحاء أوكرانيا. دعونا نجلس حول طاولة المفاوضات لوقف موت الناس".

وتستمر القوات المسلحة الروسية - لليوم الثالث على التوالي - فيما وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه عملية عسكرية خاصة من أبرز أهدافها حماية سكان منطقة دونباس وتجريد أوكرانيا من السلاح وإزالة التهديدات الصادرة من أراضيها على أمن روسيا.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
لجنة دعم الصحفيين تدين قرارات فيسبوك بتقييد حسابات وصفحات إعلامية في روسيا وحجب القنوات الروسية في دول غربية
وزير خارجية العراق ووكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون السياسية يشيدان بدعم الوكالة للعراق
أمطار غزيرة وفيضانات عارمة تضرب شرق البلاد وتوقع ضحايا
بن زايد وملك الأردن يبحثان تعزيز علاقات البلدين والتطورات الإقليمية والدولية
الكرملين: أوكرانيا رفضت المفاوضات لذلك استؤنف تقدم القوات الروسية
المحافظات اليمنية تحيي الذكرى السنوية لاستشهاد السيد حسين بدر الدين الحوثي
باريس تعترض سفينة روسية في بحر المانش بسبب العقوبات المفروضة على موسكو
بعد السيطرة عليها .. الجيش الروسي يعرض المشاهد الأولى من داخل محطة تشيرنوبل النووية
توقيع اتفاقية مغربية - ليبية للنهوض بحماية حقوق الإنسان
وزير الخارجية العراقي والمندوب الدائم لفرنسا يبحثان الجهود الدولية الداعمة للعراق
توقيع اتفاقيتين قضائيتين بين لبنان والجزائر لمواجهة التهرب من المساءلة القضائية
القوات الروسية تدمر سدًا أوكرانيّا وتعيد المياه إلى قناة القرم بعد انقطاع دام 8 سنوات
لوكاشينكو: المفاوضات بشأن أوكرانيا ضرورية اليوم ولن يحتاجها أحد غدًا الباب مفتوح في أي مكان
عقب رفض اوكرانيا التفاوض مع روسيا .. الجيش الروسي يستأنف هجومه في أوكرانيا من كافة المحاور
تظاهرة شعبية وسط طوكيو تنديدًا بالعمليات العسكرية الروسية في اوكرانيا
العملية الروسية في اوكرانيا
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 26-02-2022
انتهى عصر القطب الواحد
أوكرانيا.. و خيار الحياد
وثائق تكشف مشاركة طيران الاستطلاع الأمريكي في الحرب على اليمن خاصة في استهداف صعدة
الموقف الإيراني من الأزمة الأوكرانية
تقدّم روسي متواصل في اليوم الثالث من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
قوات الحشد الشعبي تواصل انتشارها على الطرق المؤدية الى مدينة الكاظمية لتأمين سلامة الزائرين
ماكرون يجتمع مع سلفيه ساركوزي وهولاند قبل توجيهه رسالة إلى البرلمان حول الأزمة الأوكرانية
تعرض مدرسة تابعة للسفارة الروسية في وارسو لهجوم بالطلاء
حريق هائل في مقر استقبال لشركة في مجمع بتروكيماويات جنوب البلاد
القوات الروسية تواصل قضم المناطق الأوكرانية باتجاه العاصمة كييف
زيلينسكي يجول في شوراع العاصمة كييف: جاهزون جميعاً للدفاع عن ​أوكرانيا​
الناتو يعلن تقديم الدعم السياسي والعملي لأوكرانيا ونشر قوات إضافية بالجزء الشرقي من الحلف
صليب النازية على جدران القنصلية الروسية في ستراسبورغ احتجاجًا على العمليات العسكرية الروسية