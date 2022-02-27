بعد السيطرة عليها .. الجيش الروسي يعرض المشاهد الأولى من داخل محطة تشيرنوبل النووية

نشر الجيش الروسي المشاهد الأولى من محطة تشيرنوبل النووية بعد بسط السيطرة على كامل المنطقة التي تنتشر فيها المحطة بالإضافة إلى المناطق المحيطة.

ويظهر الفيديو مشاهد صورت عن طريق طائرة درون للمحطة من الأعلى، حيث بدت المحطة مع المنشآت المحيطة بها.

وقام الجنود الروس بتأمين المحطة وحمايتها وتنفيذ عمليات بحث عن ألغام أو أي تهديد من شأنه أن يهدد سلامة المحطة، حيث يتم حراسة المحطة بالاشتراك مع جنود من الحرس الوطني الأوكراني.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية الروسية سيطرت بشكل كامل على المنطقة التي تقع فيها محطة "تشيرنوبل" للطاقة النووية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان: "تم الاتفاق مع جنود كتيبة حماية محطة الطاقة النووية الأوكرانية على الأمن المشترك لوحدات الطاقة.. ويواصل أفراد المحطة النووية خدمة المرافق في الوضع العادي ومراقبة الوضع الإشعاعي".

وأضاف البيان أن "إجراءات الدفاع عن المحطة النووية تضمن عدم قيام الإرهابيين أو القوميين باستفزازات نووية".

وأصدرت وزارة الدفاع الروسية أوامرها للقوات المسلحة الروسية بشن هجوم على جميع المحاور في أوكرانيا، وذلك بعد رفض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التفاوض مع روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الأوامر صدرت إلى جميع الوحدات الروسية في أوكرانيا باستئناف هجومها، اليوم السبت، من جميع المحاور بعد توقفه أمس الجمعة.

وتتواصل العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمنع عسكرتها من قبل حلف الناتو واعتراضاً على توسع الحلف تجاه الحدود الروسية بعد إعلانه عن رغبته في ضم أوكرانيا.

المصدر:يونيوز