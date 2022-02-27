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وزير الخارجية العراقي والمندوب الدائم لفرنسا يبحثان الجهود الدولية الداعمة للعراق

بحث وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين مع المندوب الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الجهود الدولية الداعمة للعراق.
رمز الخبر: ۶۳۶۴۴
تأريخ النشر: 26 February 2022

التقى وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين مع المُندوب الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء التباحث في سير العلاقات الثنائيَّة بين العراق وفرنسا، والتطوُّر الذي تحقـَّق خلال الفترة الماضيّة، والجُهُود الدوليَّة الداعمة للعراق، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية.

وعبَّر الوزير العراقي عن "شكر واحترام العراق لمواقف فرنسا الإيجابيّة الداعمة له فيما يتعلق بإغلاق ملف التعويضات والأهميّة الكبيرة لهذا القرار في استقرار المنطقة وإزالة تركة ثقيلة عن كاهل العراق وشعبه نتيجة إخطاء ارتكبها النظام السابق".

من جانبه، أكّد دي ريفيير على "استمرار الدور الفرنسيّ الداعم للعراق، مُشيراً إلى التقدم الذي تحرزه العلاقات على المستوى الثنائيّ"، مُشيداً بالتزام العراق في إنهاء ملف التعويضات، مُهنئاً العراق حكومةً وشعباً على إنهاء إجراءات الفصل السابع.

واعرب السفير الفرنسي عن موقف بلاده "الداعم للعراق للعب دوره الإقليميّ والدوليّ للوساطة في المنطقة، وتخفيف التوتر وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة."

المصدر:يونيوز

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