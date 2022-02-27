النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۵مشاهدات
‍ پ

القوات الروسية تدمر سدًا أوكرانيّا وتعيد المياه إلى قناة القرم بعد انقطاع دام 8 سنوات

أعلن رئيس القرم الروسية سيرغي أكسيونوف أن العسكريين الروس دمروا سدًا أقامته كييف على الجانب الأوكراني لقطع المياه عن شبه الجزيرة، مشيرًا الى أن المياه عادت لتتدفق إلى القرم من نهر دنيبر.
رمز الخبر: ۶۳۶۴۲
تأريخ النشر: 26 February 2022

وفي تصريحات صحفية، اليوم السبت، قال أكسيونوف إن خبراء وزارة الدفاع الروسية قاموا بتدمير السد الذي تم بناؤه بتوجيه من سلطات أوكرانيا عام 2014 في إطار ردود أفعالها على عودة القرم للسيادة الروسية، والذي كان يمنع مياه نهر دنيبر الأوكراني من الوصول إلى شبه الجزيرة عبر قناة شمال القرم.

وأضاف أن الأعمال جارية لإعادة وصول مياه دنيبر إلى القرم.

وأمس الجمعة قام رئيس الجمهورية بتفقد حالة مجرى القناة من حدود شبه الجزيرة حتى موقع الأحواض المائية في منطقة كالانتشاك، والسد الإسمنتي.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت في وقت سابق اليوم، أنها أصدرت أوامرها للقوات الروسية بشن هجوم على جميع المحاور في أوكرانيا، وذلك بعد رفض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التفاوض مع روسيا.

وتتواصل العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمنع عسكرتها من قبل حلف الناتو واعتراضاً على توسع الحلف تجاه الحدود الروسية بعد إعلانه عن رغبته في ضم أوكرانيا.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
لجنة دعم الصحفيين تدين قرارات فيسبوك بتقييد حسابات وصفحات إعلامية في روسيا وحجب القنوات الروسية في دول غربية
وزير خارجية العراق ووكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون السياسية يشيدان بدعم الوكالة للعراق
أمطار غزيرة وفيضانات عارمة تضرب شرق البلاد وتوقع ضحايا
بن زايد وملك الأردن يبحثان تعزيز علاقات البلدين والتطورات الإقليمية والدولية
الكرملين: أوكرانيا رفضت المفاوضات لذلك استؤنف تقدم القوات الروسية
المحافظات اليمنية تحيي الذكرى السنوية لاستشهاد السيد حسين بدر الدين الحوثي
باريس تعترض سفينة روسية في بحر المانش بسبب العقوبات المفروضة على موسكو
بعد السيطرة عليها .. الجيش الروسي يعرض المشاهد الأولى من داخل محطة تشيرنوبل النووية
توقيع اتفاقية مغربية - ليبية للنهوض بحماية حقوق الإنسان
وزير الخارجية العراقي والمندوب الدائم لفرنسا يبحثان الجهود الدولية الداعمة للعراق
توقيع اتفاقيتين قضائيتين بين لبنان والجزائر لمواجهة التهرب من المساءلة القضائية
القوات الروسية تدمر سدًا أوكرانيّا وتعيد المياه إلى قناة القرم بعد انقطاع دام 8 سنوات
لوكاشينكو: المفاوضات بشأن أوكرانيا ضرورية اليوم ولن يحتاجها أحد غدًا الباب مفتوح في أي مكان
عقب رفض اوكرانيا التفاوض مع روسيا .. الجيش الروسي يستأنف هجومه في أوكرانيا من كافة المحاور
تظاهرة شعبية وسط طوكيو تنديدًا بالعمليات العسكرية الروسية في اوكرانيا
العملية الروسية في اوكرانيا
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 26-02-2022
انتهى عصر القطب الواحد
أوكرانيا.. و خيار الحياد
وثائق تكشف مشاركة طيران الاستطلاع الأمريكي في الحرب على اليمن خاصة في استهداف صعدة
الموقف الإيراني من الأزمة الأوكرانية
تقدّم روسي متواصل في اليوم الثالث من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
قوات الحشد الشعبي تواصل انتشارها على الطرق المؤدية الى مدينة الكاظمية لتأمين سلامة الزائرين
ماكرون يجتمع مع سلفيه ساركوزي وهولاند قبل توجيهه رسالة إلى البرلمان حول الأزمة الأوكرانية
تعرض مدرسة تابعة للسفارة الروسية في وارسو لهجوم بالطلاء
حريق هائل في مقر استقبال لشركة في مجمع بتروكيماويات جنوب البلاد
القوات الروسية تواصل قضم المناطق الأوكرانية باتجاه العاصمة كييف
زيلينسكي يجول في شوراع العاصمة كييف: جاهزون جميعاً للدفاع عن ​أوكرانيا​
الناتو يعلن تقديم الدعم السياسي والعملي لأوكرانيا ونشر قوات إضافية بالجزء الشرقي من الحلف
صليب النازية على جدران القنصلية الروسية في ستراسبورغ احتجاجًا على العمليات العسكرية الروسية