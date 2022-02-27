القوات الروسية تدمر سدًا أوكرانيّا وتعيد المياه إلى قناة القرم بعد انقطاع دام 8 سنوات

أعلن رئيس القرم الروسية سيرغي أكسيونوف أن العسكريين الروس دمروا سدًا أقامته كييف على الجانب الأوكراني لقطع المياه عن شبه الجزيرة، مشيرًا الى أن المياه عادت لتتدفق إلى القرم من نهر دنيبر.

وفي تصريحات صحفية، اليوم السبت، قال أكسيونوف إن خبراء وزارة الدفاع الروسية قاموا بتدمير السد الذي تم بناؤه بتوجيه من سلطات أوكرانيا عام 2014 في إطار ردود أفعالها على عودة القرم للسيادة الروسية، والذي كان يمنع مياه نهر دنيبر الأوكراني من الوصول إلى شبه الجزيرة عبر قناة شمال القرم.

وأضاف أن الأعمال جارية لإعادة وصول مياه دنيبر إلى القرم.

وأمس الجمعة قام رئيس الجمهورية بتفقد حالة مجرى القناة من حدود شبه الجزيرة حتى موقع الأحواض المائية في منطقة كالانتشاك، والسد الإسمنتي.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت في وقت سابق اليوم، أنها أصدرت أوامرها للقوات الروسية بشن هجوم على جميع المحاور في أوكرانيا، وذلك بعد رفض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التفاوض مع روسيا.

وتتواصل العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمنع عسكرتها من قبل حلف الناتو واعتراضاً على توسع الحلف تجاه الحدود الروسية بعد إعلانه عن رغبته في ضم أوكرانيا.

المصدر:يونيوز