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لوكاشينكو: المفاوضات بشأن أوكرانيا ضرورية اليوم ولن يحتاجها أحد غدًا الباب مفتوح في أي مكان

أكد رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، أن المفاوضات لحل الأزمة في أوكرانيا يجب أن تعقد دون تأخير، مشددًا على أن "أحدًا لن يحتاج المفاوضات غدًا".
رمز الخبر: ۶۳۶۴۱
تأريخ النشر: 26 February 2022

وأعلن لوكاشينكو في تصريحات للصحفيين، اليوم السبت، أن بلاده مستعدة لتوفير منصة للمفاوضات السلمية لتسوية الصراع في أوكرانيا وقال: "فليأتوا، وسندعم ونساند بشكل كامل في هذا الصدد من أجل منع الحرب"، حسبما نقلت وكالة "بيلتا".

وأضاف لوكاشينكو: "في الوقت الحالي هذا الصراع في مرحلة الاشتعال. يجب إيقاف هذا. أنتم تعرفون موقفنا. قلت هذا من اليوم الأول".

وأضاف لوكاشينكو: "ربما تكون الدولة هي الفائزة، وربما ليس لديك شك في ما يمكن أن يحدث، ولن تتحدث مع أي شخص.. للمرة الثالثة كييف تدفعهم فعليا لأيام وتعطي موافقتهم، وقد وافقوا بالفعل على الشروط التي اقترحتها روسيا اليوم، لماذا نتأخر، الناس يموتون".

وأردف: "إنهم يضغطون على فلاديمير زيلينسكي: هيا، لا تستسلم، الآن سيأتي قطاع الطرق من أفغانستان، والآن سنلقي بهم من الشرق الأوسط، وهناك عدد كاف من الشركات العسكرية الخاصة.. يمكنك تخيل ما سيحدث في أوكرانيا".

وتابع: "الجميع، من اليابان إلى أمريكا، يحاولون بالفعل ربطنا بهذه الحرب.. لقد تم بالفعل الإعلان عن العقوبات علينا.. حتى اللجنة الأولمبية الدولية تكاد تشارك في الحرب".

وأوضح: "حسنًا، كانوا يبحثون عن سبب، ومن الواضح أنهم اتصلوا عبر المحيط، واتفقوا كيف يتصرفون.. لكننا سننجوا من هذا".

المصدر:يونيوز

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