تظاهرة شعبية وسط طوكيو تنديدًا بالعمليات العسكرية الروسية في اوكرانيا

تظاهر العديد من المواطنين الروس والأوكرانيين واليابانيين وسط العاصمة طوكيو، حاملين الأعلام الأوكرانية وهم يهتفون "أوقفوا الحرب" و"أوقفوا بوتين" باللغتين اليابانية والإنكليزية، تزامنا مع تظاهرات مشابهة في عدة عواصم عالمية.

نظّم محتجون في اليابان اليوم السبت، مظاهرة داعمة لأوكرانيا ومناهضة لروسيا ولعملياتها العسكرية داخل اوكرانيا، والتي تعتبرها موسكو لحماية أمنها القومي.

وتجمع العشرات من المتظاهرين الروس والأوكرانيين واليابانيين بمنطقة التسوق المزدحمة في شيبويا وسط العاصمة طوكيو والعديد منهم مع أطفالهم.

وتعبيرًا عن التضامن مع الاوكرانيين، رفع المشاركون علم كبير لأوكرانيا ورددوا شعارات تدعو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف الحرب على كييف.

كما حملوا الأعلام الأوكرانية وهتفوا "أوقفوا الحرب" و"أوقفوا بوتين" باللغتين اليابانية والإنكليزية.

وشهد اليومان الماضيان احتجاجات حاشدة على مستوى مدن مختلفة في جميع أنحاء العالم.

وجاءت الاحتجاجات الجديدة في الوقت الذي تشتبك فيه القوات الروسية والأوكرانية للسيطرة على العاصمة الأوكرانية كييف بعد بدء روسيا لعملية عسكرية في اوكرانيا منذ ليل الأربعاء الخميس.

المصدر:يونيوز