السلطات تؤمن مراكز ايواء للمواطنين وسط استمرار العمليات العسكرية الروسية

خصصت السلطات الاوكرانية مراكز إيواء للاجئين والهاربين من مناطق العمليات العسكرية وقدمت لهم مكانا للسكن مع خدمات الطعام والشراب.

وقد أعلنت وزارة النقل الأوكرانية اليوم السبت عن تنظيم رحلات بالقطارات لإجلاء المواطنين من العاصمة كييف إلى غربي أوكرانيا.

وتوجه الآلاف عبر قطارات مكتظة من العاصمة كييف ومدن أوكرانية أخرى إلى مدينة لفيف (غربي أوكرانيا) ومنها إلى بولندا، وقدرت السلطات ساعات الانتظار عند المعبر الحدودي بين 6 ساعات و12 ساعة.

ويستمر نزوح المدنيين من أوكرانيا باتجاه دول مجاورة، في وقت تقول فيه وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة إن ما يبلغ 5 ملايين شخص سيفرون إلى الخارج.

ووفقا للوكالات الأممية، فإن هناك نقصًا في الوقود والأموال والإمدادات الطبية في بعض أنحاء أوكرانيا.

ومع تواصل العمليات العسكرية الروسية منذ ايام، غادر مئات الآلاف من الأوكرانيين منازلهم بحثا عن ملاذ آمن، وفقا للأمم المتحدة.

المصدر:يونيوز