ماكرون يتوقع حربًا طويلة في أوكرانيا ويدعو للاستعداد لها: "الحرب عادت إلى أوروبا"

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، من أن الحرب في أوكرانيا "ستطول" و"يجب أن نستعد لها"، مشيراً إلى أن الحكومة تعد "خطة صمود" لمواجهة العواقب الاقتصادية للأزمة.

توقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن تطول الحرب في أوكرانيا، داعيًا الى الاستعداد لها.

وفي تصريحات للصحفيين خلال افتتاح المعرض الدولي للزراعة في باريس، اليوم السبت، قال ماكرون: "عادت الحرب إلى أوروبا، هذه الحرب ستطول"، مشدداً على أنها "لن تكون بلا عواقب على عالم الزراعة".

وحذر من تداعيات الحرب التي بدأتها روسيا أول أمس الخميس على الاقتصاد الفرنسي وخاصة على قطاع الزراعة، حيث تبلغ قيمة الصادرات الزراعية الفرنسية إلى روسيا 780 مليون يورو سنويا، حسب قوله.

واشار لدى افتتاح المعرض الدولي للزراعة في باريس، إلى أن الحكومة الفرنسية تعد "خطة صمود" لمواجهة العواقب الاقتصادية للأزمة.

الى ذلك، أوضح ماكرومن في تغريدة على تويتر:"من المؤكد أنه ستكون هناك عواقب على صادراتنا في القطاعات الرئيسية"، مثل النبيذ والحبوب والعلف، موضحاً "نحن بصدد وضع خطة صمود".

وكان ماكرون أجرى بعيد بدء العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ودعا إلى ترك باب الحوار معه مفتوحا.

ولاحقا، أعلن ماكرون أن بلاده فرضت -على غرار دول الاتحاد الأوروبي- عقوبات على روسيا.

المصدر:يونيوز