إصابة شقيقين برصاص مستوطن قرب حاجز في القدس المحتلة

أصيب الشقيقان محمد وجواد ابو خديجة، أمس برصاص مستوطن أطلق نحوهما الرصاص ولاذ بالفرار، بالقرب من حاجز بلدة حزما بالقدس المحتلة.

وقال شهود عيان إنه وقع حادث سير بين الشاب محمد أبو خديجة ومستوطن، وتفاجأ بنزوله من السيارة وإطلاق الرصاص صوبه وشقيقه جواد.

وأضاف الشهود أن الشاب محمد وشقيقه جواد كانا يستقلان السيارة برفقة نجل شقيقهما البالغ من العمر خمس سنوات.

وأصيب محمد وجواد برصاص المستوطن في الظهر والقدم، ونقلتهما سيارة الإسعاف من مكان الحادث بالقرب من حاجز حزما إلى مستشفى "هداسا" العيسوية للعلاج.

وأشار الشهود إلى أن الأطباء قدموا الاسعافات اللازمة في غرفة الطوارئ، وبعدها نقلا لغرفة العمليات الجراحية.

ولفتوا إلى أن قوات الاحتلال الخاصة اعتدوا على الشبان بالضرب المبرح خلال تواجدهم بغرفة الطوارئ بالمستشفى للاطمئنان عليهما، ما أدى إلى إصابة شاب بكسر في ساعده.

المصدر:يونيوز