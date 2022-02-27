زيلينسكي يؤكد سيطرة الجيش الأوكراني على العاصمة والمدن الرئيسية

اكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ان قوات بلاده تسيطر على العاصمة كييف وعدد من النقاط الهامة حولها، ودعا ألمانيا والمجر إلى "التحلي بالشجاعة" ودعم استبعاد روسيا من نظام "سويفت" المصرفي لمعاقبة موسكو على غزو بلاده، وفق قوله.

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ألمانيا والمجر إلى "التحلي بالشجاعة" ودعم استبعاد روسيا من نظام "سويفت" المصرفي لمعاقبة موسكو على غزو بلاده، وفق قوله.

وقال زيلينسكي في كلمة له اليوم السبت "هناك دعم شبه تام من دول الاتحاد الأوروبي لاستبعاد روسيا من سويفت"، معبرا عن أمله في أن "تتحلى ألمانيا والمجر بالشجاعة لدعم هذا القرار".

وأكد أن أوكرانيا "أخرجت" خطة الهجوم الروسية "عن مسارها" في اليوم الثالث من غزو بلاده، حسب قوله، داعيا الروس إلى الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف الحرب.

وتابع زيلينسكي : "صمدنا ونجحنا في التصدي لهجمات العدو"، موضحا أن "القتال مستمر في العديد من البلدات والمناطق في البلاد، لكن (...) جيشنا هو الذي يسيطر على كييف والمدن الرئيسية في كل أنحاء العاصمة".

كما دعا زيلينسكي الروس إلى الضغط على الرئيس بوتين لوقف هجومه على أوكرانيا.

وفي صباح السبت، أعلن أن شركاءه الغربيين سيرسلون أسلحة جديدة ومعدات لأوكرانيا، متحدثا بعد مكالمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكتب زيلينسكي على تويتر "بدأ يوم جديد على الجبهة الدبلوماسية بحديث مع إيمانويل ماكرون. هناك أسلحة ومعدات من شركائنا في طريقها إلى أوكرانيا. التحالف ضد الحرب فاعل".

وقبل هذا الإعلان بوقت قصير، دعا زيلينسكي الأوكرانيين إلى عدم الاستسلام والدفاع عن العاصمة كييف حيث تخوض القوات الأوكرانية مواجهات في اليوم الثالث من العمليات العسكرية الروسية.

وقال زيلينسكي "أنا هنا. لن نسلم السلاح وسندافع عن بلادنا"، في رسالة فيديو نشرت صباحا على فيسبوك.

ودعا أيضا إلى عدم تصديق "المعلومات الكاذبة" المنتشرة على الإنترنت بأنه دعا جيشه إلى تسليم سلاحه. وقال "سلاحنا هو الحقيقة. هذه أرضنا. هذه بلادنا. أطفالنا. سندافع عن كل هذا".

المصدر:يونيوز