النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۸مشاهدات
‍ پ

زيلينسكي يؤكد سيطرة الجيش الأوكراني على العاصمة والمدن الرئيسية

اكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ان قوات بلاده تسيطر على العاصمة كييف وعدد من النقاط الهامة حولها، ودعا ألمانيا والمجر إلى "التحلي بالشجاعة" ودعم استبعاد روسيا من نظام "سويفت" المصرفي لمعاقبة موسكو على غزو بلاده، وفق قوله.
رمز الخبر: ۶۳۶۳۴
تأريخ النشر: 26 February 2022

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ألمانيا والمجر إلى "التحلي بالشجاعة" ودعم استبعاد روسيا من نظام "سويفت" المصرفي لمعاقبة موسكو على غزو بلاده، وفق قوله.

وقال زيلينسكي في كلمة له اليوم السبت "هناك دعم شبه تام من دول الاتحاد الأوروبي لاستبعاد روسيا من سويفت"، معبرا عن أمله في أن "تتحلى ألمانيا والمجر بالشجاعة لدعم هذا القرار".

وأكد أن أوكرانيا "أخرجت" خطة الهجوم الروسية "عن مسارها" في اليوم الثالث من غزو بلاده، حسب قوله، داعيا الروس إلى الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف الحرب.

وتابع زيلينسكي : "صمدنا ونجحنا في التصدي لهجمات العدو"، موضحا أن "القتال مستمر في العديد من البلدات والمناطق في البلاد، لكن (...) جيشنا هو الذي يسيطر على كييف والمدن الرئيسية في كل أنحاء العاصمة".

كما دعا زيلينسكي الروس إلى الضغط على الرئيس بوتين لوقف هجومه على أوكرانيا.

وفي صباح السبت، أعلن أن شركاءه الغربيين سيرسلون أسلحة جديدة ومعدات لأوكرانيا، متحدثا بعد مكالمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكتب زيلينسكي على تويتر "بدأ يوم جديد على الجبهة الدبلوماسية بحديث مع إيمانويل ماكرون. هناك أسلحة ومعدات من شركائنا في طريقها إلى أوكرانيا. التحالف ضد الحرب فاعل".

وقبل هذا الإعلان بوقت قصير، دعا زيلينسكي الأوكرانيين إلى عدم الاستسلام والدفاع عن العاصمة كييف حيث تخوض القوات الأوكرانية مواجهات في اليوم الثالث من العمليات العسكرية الروسية.

وقال زيلينسكي "أنا هنا. لن نسلم السلاح وسندافع عن بلادنا"، في رسالة فيديو نشرت صباحا على فيسبوك.

ودعا أيضا إلى عدم تصديق "المعلومات الكاذبة" المنتشرة على الإنترنت بأنه دعا جيشه إلى تسليم سلاحه. وقال "سلاحنا هو الحقيقة. هذه أرضنا. هذه بلادنا. أطفالنا. سندافع عن كل هذا".

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
لجنة دعم الصحفيين تدين قرارات فيسبوك بتقييد حسابات وصفحات إعلامية في روسيا وحجب القنوات الروسية في دول غربية
وزير خارجية العراق ووكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون السياسية يشيدان بدعم الوكالة للعراق
أمطار غزيرة وفيضانات عارمة تضرب شرق البلاد وتوقع ضحايا
بن زايد وملك الأردن يبحثان تعزيز علاقات البلدين والتطورات الإقليمية والدولية
الكرملين: أوكرانيا رفضت المفاوضات لذلك استؤنف تقدم القوات الروسية
المحافظات اليمنية تحيي الذكرى السنوية لاستشهاد السيد حسين بدر الدين الحوثي
باريس تعترض سفينة روسية في بحر المانش بسبب العقوبات المفروضة على موسكو
بعد السيطرة عليها .. الجيش الروسي يعرض المشاهد الأولى من داخل محطة تشيرنوبل النووية
توقيع اتفاقية مغربية - ليبية للنهوض بحماية حقوق الإنسان
وزير الخارجية العراقي والمندوب الدائم لفرنسا يبحثان الجهود الدولية الداعمة للعراق
توقيع اتفاقيتين قضائيتين بين لبنان والجزائر لمواجهة التهرب من المساءلة القضائية
القوات الروسية تدمر سدًا أوكرانيّا وتعيد المياه إلى قناة القرم بعد انقطاع دام 8 سنوات
لوكاشينكو: المفاوضات بشأن أوكرانيا ضرورية اليوم ولن يحتاجها أحد غدًا الباب مفتوح في أي مكان
عقب رفض اوكرانيا التفاوض مع روسيا .. الجيش الروسي يستأنف هجومه في أوكرانيا من كافة المحاور
تظاهرة شعبية وسط طوكيو تنديدًا بالعمليات العسكرية الروسية في اوكرانيا
العملية الروسية في اوكرانيا
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 26-02-2022
انتهى عصر القطب الواحد
أوكرانيا.. و خيار الحياد
وثائق تكشف مشاركة طيران الاستطلاع الأمريكي في الحرب على اليمن خاصة في استهداف صعدة
الموقف الإيراني من الأزمة الأوكرانية
تقدّم روسي متواصل في اليوم الثالث من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
قوات الحشد الشعبي تواصل انتشارها على الطرق المؤدية الى مدينة الكاظمية لتأمين سلامة الزائرين
ماكرون يجتمع مع سلفيه ساركوزي وهولاند قبل توجيهه رسالة إلى البرلمان حول الأزمة الأوكرانية
تعرض مدرسة تابعة للسفارة الروسية في وارسو لهجوم بالطلاء
حريق هائل في مقر استقبال لشركة في مجمع بتروكيماويات جنوب البلاد
القوات الروسية تواصل قضم المناطق الأوكرانية باتجاه العاصمة كييف
زيلينسكي يجول في شوراع العاصمة كييف: جاهزون جميعاً للدفاع عن ​أوكرانيا​
الناتو يعلن تقديم الدعم السياسي والعملي لأوكرانيا ونشر قوات إضافية بالجزء الشرقي من الحلف
صليب النازية على جدران القنصلية الروسية في ستراسبورغ احتجاجًا على العمليات العسكرية الروسية