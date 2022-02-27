الجهاد الإسلامي: ندين بشدة التصريحات المنافقة التي تَفوه بها رئيس الوزراء الفرنسي بشأن القدس

واعتبرت الحركة في بيان لها، اليوم السبت، أن هذه التصريحات هي منافقة وباطلة وتزوير لحقائق التاريخ.

وحذّرت الحكومة الفرنسية من تداعيات هذه التصريحات التي لن يقبل بها أي عربي أو أي مسلم، وأكّدت أنّ القدس أرض عربية وإسلامية وهي حق خالص للشعب الفلسطيني وعاصمة فلسطين الأبدية.

وفي ما يلي نصّ بيان حركة الجهاد الإسلامي:

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي صادر حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

ندين بشدة التصريحات المنافقة التي تَفوه بها رئيس الوزراء الفرنسي بشأن القدس

• ندين بشدة التصريحات المنافقة التي أدلى بها رئيس الوزراء الفرنسي "جان كاستكس" بشأن القدس خلال حفل عشاء أقامه المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا، والتي ادعى فيها زوراً، أن القدس هي "العاصمة الأبدية للشعب اليهودي" بحسب ادعائه.

• إن هذه التصريحات منافقة وباطله وتزوير لحقائق التاريخ، وهي تساوق مع التطرف والإرهاب الصهيوني الذي تغذيه وتشجعه مثل هذه الأقاويل المنافقة والباطلة.

• إننا نحذر الحكومة الفرنسية من تداعيات هذه التصريحات التي لن يقبل بها أي عربي أو أي مسلم، باعتبارها تمس بأهم قضية للعرب والمسلمين في كل أنحاء العالم.

• إن القدس أرض عربية وإسلامية وهي حق خالص للشعب الفلسطيني وعاصمة فلسطين الأبدية، ومهما بلغ مستوى النفاق والانحياز من أي طرف كان، للعدو الصهيوني، فلا شرعية لاحتلال فلسطين ولا شرعية للوجود الصهيوني الطارئ على أرضها وترابها.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين"

وكان رئيس وزراء فرنسا، جان كاستكس، قال في تصريحات سابقة إن "القدس عاصمة أبدية للشعب اليهودي"، مضيفا أنه "لم يتوقف عن قولها".

وفي كلمة له خلال مشاركته في العشاء السنوي المعتاد للمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا (CRIF)، زعم كاستكس أن "معاداة السامية غالبا ما تكون من عمل الإسلاميين المتطرفين" على حد وصفه.

المصدر:يونيوز