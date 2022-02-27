الدفاع الروسية تنفي مزاعم ضربة صاروخية روسية على مبنى سكني في كييف

نفت وزارة الدفاع الروسية صحة التقارير التي تحدثت عن "ضربة صاروخية روسية" أصابت مبنى سكنيا في كييف صباح اليوم السبت.

وقال مصدر في الدفاع الروسية إن ما يشاع عن ضربة صاروخية روسية استهدفت مبنى سكنيا في شارع لوبانوفسكي في كييف، ليس له أساس من الصحة.

وأشار إلى أن طبيعة الأضرار تدل على أنها ناجمة عن الإصابة بصاروخ مضاد للطائرات.

وأفادت خدمة الطوارئ الأوكرانية، اليوم السبت، بإصابة مبنى سكني بصاروخ من دون تقديم معلومات عن أي خسائر بشرية في الوقت الراهن.

وأوضحت خدمة الطوارئ أن الصاروخ أصاب المبنى بين الطابقين 18 و21 مشيرة إلى أن عملية إجلاء سكانه "جارية".

بدوره، قال مستشار وزير الداخلية الأوكراني إن صاروخا أصاب مبنى سكنيا في العاصمة الأوكرانية كييف في وقت سابق، اليوم السبت، ولم يسفر عن سقوط قتلى.

المصدر:يونيوز