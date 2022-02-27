ستولتنبرغ: الناتو سيرد إذا تعرضت دولة حليفة لهجوم

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، أن "الحلف سيرد إذا حدث هجوم على أي دولة حليفة مثل بولندا أو دول البلطيق.

وتأتي تصريحات ستولتنبرغ بعيد تفعيل الناتو قوة الرد السريع التابعة له لأول مرة في ظل العملية العسكرية التي تشنها روسيا على أوكرانيا.

وفي مقابلة مع شبكة "بي بي إس"، قال ستولتنبرغ إن "حلف الناتو أقوى تحالف عسكري في التاريخ وسيدافع عن كل شبر منه"، مضيفا أن "الحلف يعزز قواته في جناحه الشرقي برا وجوا وبحرا".

وأكد أن "الحلف الأطلسي لن يرسل قوات للقتال على الأرض في أوكرانيا التي تتعرض لليوم الثالث لهجوم روسي"، معتبرا أن الوضع كان سيكون أسوأ لو توجه الحلف إلى أوكرانيا التي كانت تسعى للانضمام للناتو".

وقال ستولتنبرغ بشأن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا واليابان على روسيا، إنه "سيكون لها عواقب طويلة المدى".

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أعلن مساء أمس الجمعة خلال مؤتمر صحفي في بروكسل عقب قمة للحلف عقدت عبر تقنية الفيديو، أنه "سيتم إرسال آلاف الجنود الإضافيين إلى الجزء الشرقي للناتو في إطار تفعيل قوة الرد السريع".

وأشار إلى أن "دول الحلف تنشر حاليا أكثر من 100 طائرة و120 سفينة في الجناح الشرقي الذي يضم دولا متاخمة لروسيا على غرار دول البلطيق وبولندا".

واعتبر انه "يمكن أن يصل تعداد قوة الرد السريع الأطلسية 40 ألف فرد، ولكنه أكد إن الحلف لن ينشر هذه القوة بأكلمها".

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إنه ليس واضحا ما إذا كان لدى القوات الأطلسية المنتشرة حاليا في دول البلطيق وبولندا القدرة على صد هجوم روسي محتمل.

وخلال الشهر الحالي، قررت واشنطن نشر 12 ألف جندي إضافي في أوروبا لتزيد حجم قواتها هناك إلى 100 ألف جندي.‏

المصدر:يونيوز