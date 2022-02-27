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عبداللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره السلوفاكي: نتطلع أن تحل الأزمة الأوكرانية سياسياً وسلمياً

قال وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره السلوفاكي إيفان كورتشوك: "نتطلع أن تحل الأزمة الأوكرانية سياسياً وسلمياً".
رمز الخبر: ۶۳۶۳۰
تأريخ النشر: 26 February 2022

وناقش عبداللهيان مع نظيره السلوفاكي أوضاع الإيرانيين المقيمين في أوكرانيا والعلاقات الثنائية والقضايا الدولية.

وفي إشارة إلى العلاقات الطيبة بين البلدين والتعاون الإيجابي بين طهران وبراتيسلافا، قال وزير الخارجية: "نحن على استعداد لتوسيع التعاون بين البلدين في جميع المجالات".

وبشأن تصعيد الأزمة في أوكرانيا، أضاف عبداللهيان: "نأمل أن تحل هذه الأزمة سياسيًا وسلميًا".

وتابع وزير الخارجية الإيراني "تقدمت مجموعة من المواطنين الإيرانيين المقيمين في أوكرانيا بمغادرة هذا البلد وندعو الحكومة السلوفاكية إلى تقديم التعاون والمساعدة اللازمة لدخول المواطنين الإيرانيين من أوكرانيا إلى سلوفاكيا دون الحصول على تأشيرة".

ومن جانبه أعلن وزير الخارجية السلوفاكي عن ارتياحه لتطور التعاون بين البلدين على مختلف المستويات وفي مختلف المجالات، وعن عقد لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين في المستقبل القريب .

كما رحب كورتشوك باقتراح نظيره الإيراني معلنًا استعداد بلاده للتعاون ومساعدة المواطنين الإيرانيين على مغادرة أوكرانيا عبر الحدود السلوفاكية دون الحاجة إلى تأشيرة.

وشدد على أن "المواطنين الإيرانيين يمكنهم دخول سلوفاكيا عبر حدود أوكرانيا والسفر إلى إيران".

المصدر:يونيوز

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