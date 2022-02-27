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الدفاع الروسية تعلن سيطرة قواتها الكاملة على مدينة ميليتوبول الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ قواتها المسلحة، فرضت سيطرتها الكاملة على مدينة ميليتوبول في أوكرانيا.
رمز الخبر: ۶۳۶۲۹
تأريخ النشر: 26 February 2022

وأفادت الوزارة أن قواتها دمرت 821 منشأة عسكرية، كما أسقطت 7 طائرات و7 مروحيات و9 مسيرات تابعة للجيش الأوكراني.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد ذكرت بأن قواتها أغلقت مدينتي سومي وكونوتوب، مع اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان سلامة السكان المدنيين.

وفي السياق، أفادت سلطات العاصمة الأوكرانية كييف، بأن المدينة تشهد "أعمالا قتالية نشطة" وحثت السكان على توخي "الهدوء واليقظة".

وأفادت مصادر عن سماع دوي انفجارات، وتبادل لإطلاق النار قرب محطة ميترو الأنفاق "بيريستييسكايا" الواقعة غرب المدينة، والتي تقع بالقرب منها مقر اللواء ​​المنفصل رقم 101 الخاص بحراسة هيئة الأركان العامة الأوكرانية.

وحسب تقارير صحفية، فإن معارك اندلعت خلال ليلة الجمعة في منطقة قاعدة "فاسيلكوفسكايا" الجوية جنوب كييف.

وأشارت وسائل إعلام أوكرانية إلى أن القوات الروسية تتقدم باتجاه العاصمة كييف ومدن خيرسون وماريوبول جنوب البلاد، وأنها سيطرت على عدد من البلدات أو طوقتها، لكن الأضرار الرئيسية حتى الآن تسببها الصواريخ عالية الدقة والطائرات الروسية التي تقصف باستمرار المنشآت العسكرية الأوكرانية.

ولليوم الثالث على التوالي، تواصل القوات الروسية تقدّمها على عدة محاور في إطار عمليتها الخاصة في أوكرانيا ، وسط تصعيد الغرب الضغط الاقتصادي والسياسي على موسكو.

المصدر:يونيوز

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