غوتيريش يدعو لعدم الاستسلام بشأن جهود السلام وضرورة عودة القادة إلى مسار الحوار

وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة الى روسيا داعيها إلى إعادة “الجنود إلى ثكناتهم”

أكد الأمين العام للأمم المتحدة إن الأمم المتحدة ولدت من رحم الحرب بغرض إنهاء الحرب، مشيرا إلى أن ذلك لم يتحقق اليوم.

وأكد غوتيريش في حديث للصحفيين عقب جلسة لمجلس الامن الدولي حول أوكرانيا قائلا "من الضروري ألا نستسلم أبدا"، داعيا إلى "أن نعطي السلام فرصة أخرى".

وأعلن الأمين العام تعيين السوداني أمين عوض، منسقا للأمم المتحدة معنيا بالأزمة الأوكرانية، بهدف تعزيز الاستجابة الأممية في أوكرانيا.

وقال غوتيريش أن "عوض سيقود تنسيق جميع جهودنا، بما في ذلك استجابتنا الإنسانية، على جانبي خط التماس، داعيا جميع المعنيين بهذا النزاع إلى احترام القانون الإنساني الدولي وضمان سلامة وحرية تنقل موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني.

وشدد الأمين العام في كلمته على "ضرورة عودة الجنود إلى ثكناتهم والقادة إلى مسار الحوار والسلام".

وعلى الرغم من التحديات التشغيلية المتزايدة، أشار الأمين العام إلى أن الأمم المتحدة تعمل على توسيع نطاق تقديم الدعم المنقذ للحياة في أوكرانيا، بما في ذلك في الجزء الشرقي من البلاد، على جانبي خط التماس، مشيرا إلى أن الاحتياجات الإنسانية تتنامى وترتفع كل ساعة، والمدنيون يموتون".

وأضاف قائلا: "أن الأمم المتحدة تمثل عشرات الآلاف من النساء والرجال حول العالم. وتطعم الجياع وتطعم الأطفال وتعزز التنمية. إنها تحمي المدنيين في عمليات حفظ السلام، وتتوسط في النزاعات، وتدعم اللاجئين والمهاجرين، وتنهض بحقوق الإنسان، وتتضامن وتنجز وتمنح شريان الأمل".

وأشار المسؤول الأممي الأرفع إلى أن "ميثاق الأمم المتحدة واجه تحديات في الماضي، "لكنه وقف بحزم إلى جانب السلام والأمن والتنمية والعدل والقانون الدولي وحقوق الإنسان".

وقال إن "قيم الميثاق سادت، مرة بعد أخرى، عندما اجتمع المجتمع الدولي معا في تضامن، "سوف تنتصر بغض النظر عما حدث اليوم. يجب أن نفعل كل ما في وسعنا حتى تتنصر هذه القيم في أوكرانيا وتسود من أجل البشرية جمعاء".

المصدر:يونيوز