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محلل اقتصادي: التحالف يفرض عقاباً جماعياً على الشعب اليمني والأمم المتحدة تتفرج

رمز الخبر: ۶۳۶۲۴
تأريخ النشر: 26 February 2022

يمر الاقتصاد اليمني بمحنة كبيرة جراء استمرار الحرب التي يشنها التحالف السعودي منذ سبع سنوات على التوالي، الأمر الذي أدى إلى مضاعفة معاناة اليمنيين وتحملهم الكثير من المتاعب الشاقة.

وزاد الوضع سوءاً مؤخراً مع استمرار منع التحالف دخول سفن الوقود والمشتقات النفطية إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى بصنعاء، وهو ما يهدد بحدوث كارثة انسانية.

وأكد الكاتب والمحلل الاقتصادي اليمني، رشيد الحداد أن " الوضع في اليمن يتجه نحو الأسوأ بشهادة الأمم المتحدة ذاتها، وهذا يدل على ضعف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وعجزهم في إيقاف العدوان ورفع الحصار عن اليمن" .

وأضاف الحداد في تصريح لوكالة يونيوز، أن "دول العدوان تفرض عقاباً جماعياً على الشعب اليمني، وأن مؤسسات الدولة في اليمن لا تزال مستمرة وتعمل بوتيرة أقل وفي حالة طوارئ"، لافتاً إلى "أننا في حالة حصار، ووضع كهذا يجعل اليمنيين يعيشون في حالة تقشف اقتصادي غير مسبوق، في ظل فشل الأمم المتحدة في القيام بدورها" .

وأكد أن اللجنة الاقتصادية العليا تقوم بواجبها وهي تعمل في أقسى الظروف.

وبحسب تصريحات الأمم المتحدة فإن اليمنيين يعيشون ظروفاً قاسية بسبب استمرار الحرب، وأن الملايين منهم باتوا على شفا المجاعة.

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