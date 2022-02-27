إضاءة برج إيفل بلوني علم أوكرانيا عقب العملية العسكرية الروسية

أضيء برج إيفل بلوني علم أوكرانيا الأزرق والأصفر بطلب من آن إيدالغو رئيسة بلدية باريس ومرشحة الحزب الاشتراكي للانتخابات الرئاسية المرتقبة بعد ستة أسابيع.

وقالت إيدالغو: "يُضاء البرج بألوان العلم الأوكراني لثلاث ليال دعما للشعب الأوكراني في اعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا".

وكانت هيدالغو قد حضرت تجمعًا في باريس يوم الخميس للاحتجاج على العمليات العسكرية الروسية لجارتها أوكرانيا، كما ونددت هيدالغو على تويتر بالعمل العسكري الروسي واعتبرته "عملا إجراميا غير مبرر".

وكثيرًا ما تُغير ألوان برج إيفل الذي عادة ما يتلألأ بأنوار بيضاء على رأس الساعة، في مناسبات ذات أهمية مثلا بألوان العلم الفرنسي، الأزرق والأبيض والأحمر.

هذا ونددت الحكومة الفرنسية بالعمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا، كما وسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدرئه بمساع دبلوماسية حثيثة.

وإتهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمس الجمعة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برغبته في "إخراج أوكرانيا من خارطة الدول" ضمن مساعيه إعادة بناء "إمبراطورية" روسية.

المصدر:يونيوز