بايدن يختار قاضية من ذوي البشرة السوداء للمحكمة العليا

اختار الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الجمعة، القاضية "السوداء" كيتانجي براون جاكسون (51 عاماً)، للانضمام إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة.

وكتب بايدن في تغريدة "إنها واحدة من ألمع العقول القانونية في أمتنا، وستكون قاضية استثنائية". ثم قدم القاضية في البيت الأبيض مشيدا "بمؤهلاتها الاستثنائية".

وقال بايدن إلى جانب جاكسون "لفترة طويلة جدا، لم تكن حكوماتنا ومحاكمنا تشبه أمريكا. أعتقد أنه آن الأوان لكي تكون لدينا محكمة تعكس كل مواهب وعظمة أمتنا مع مرشحة تملك مؤهلات استثنائية" مشيدا بعملها في القطاعين الفيدرالي والخاص.

وفي المقابل، أكد البيت الأبيض في بيان أن "القاضية جاكسون مؤهلة بشكل إستثنائي" متحدثا عن لحظة "تاريخية".

وكانت جاكسون ضمن ثلاث قاضيات سود وصلن إلى الخيار النهائي، في ختام عملية اختيار جرت بشكل مدقق لتجنب إفساح المجال امام التعرض لانتقادات خلال مرحلة التثبيت في الكابيتول. ونظرا لصعوبة القرار، انخرط الرئيس بايدن شخصيا في عملية الاختيار وصولا الى إجراء مقابلات مع ثلاث قاضيات على الأقل من بين المرشحات النهائيات.

وكانت جاكسون قد عينت في المحكمة الفيدرالية في واشنطن عام 2013، وهي محكمة معروفة بأهميتها بسبب الملفات التي تنظر فيها. وستحل محل القاضي التقدمي ستيفن براير الذي سيحال على التقاعد في نهاية حزيران/يونيو. ستبقى بالتالي أعلى هيئة قضائية أمريكية مؤلفة من ستة أعضاء محافظين (بينهم امرأة) وثلاثة تقدميين كلهن نساء.

المصدر:يونيوز