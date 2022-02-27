شوارع العاصمة كييف خالية من المواطنين مع دخول العملية العسكرية الروسية يومها الثالث

خلت شوارع وسط العاصمة الاوكرانية كييف من المارة تماما في ظل استمرار العملية العسكرية الروسية لليوم الثالث على التوالي.

في الوقت نفسه، حذرت سلطات كييف، المواطنين وأوصتهم بضرورة التزام منازلهم.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية، سيطرة قواتها بشكل كامل على منطقة محطة تشيرنوبل الذرية بشمال أوكرانيا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن الجيش الروسي لن يقصف المناطق السكنية في كييف، وسوف يحاصر مدينة كييف من الناحية الغربية.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن موسكو سيطرت على ساحة قرب كييف، ونجحت في عزل العاصمة الأوكرانية من الشمال بعد عملية إنزال ناجحة.

يُذكر أن "الرئيس الروسي فلايمير بوتين، أعلن بدء عملية عسكرية ضد أوكرانيا، لمنع عسكرتها من قبل حلف الناتو واعتراضاً على توسع الحلف تجاه الحدود الروسية بعد إعلانه عن رغبته في ضم أوكرانيا".

المصدر:يونيوز