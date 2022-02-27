سقوط ضربة نارية على مبنى في العاصمة كييف

تعرض مبنى سكني في العاصمة الأوكرانية، كييف، لضربة نارية في وقت مبكر من اليوم السبت، وذلك في اليوم الثالث من مواصلة العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ويظهر الفيديو مشاهد من مكان الحادث والدمار الذي حلّ بالمبنى، والذي يصل ارتفاعه إلى عشرة طوابق، حيث أن الجدران الخارجية للعديد من الوحدات السكنية مهجورة بالكامل، والداخلية سوداء اللون وتتدلى منها الركام والدخان لا يزال معلقا في الهواء.

وفي الوقت عينه، قال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، "إن خدمات الطوارئ موجودة في مكان الحادث، لكن عدد الضحايا غير معروف".

من جهته نشر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا تغريدة صباح السبت بصورة للمبنى المتضرر، معلقا: "كييف، مدينتنا الرائعة والمسالمة، نجت من ليلة أخرى تحت هجوم القوات البرية الروسية بالصواريخ.. أطالب العالم: عزل روسيا بالكامل ، طرد السفراء ، حظر النفط ، تدمير اقتصادها. أوقفوا مجرمي الحرب الروس!".

المصدر:يونيوز