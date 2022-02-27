إعتراض صاروخين من طراز "توشكا فوق جمهورية دونيتسك الشعبية

قوات جمهوريتي دونينتسك ولوغانسك الشعبيتن تواصل اختراق الدفاعات الأوكرانية على عدّة محاور قتالية، ووحدات الدفاع الجوي تتمكن من اعتراض صاروخين من طراز "توشكا"، فوق جمهورية دونيتسك الشعبية.

أعلنت قوات الدفاع في جمهورية دونيتسك الشعبية، إن حطام صاروخين تكتيكيين "توتشكا" أوكرانيين سقطا على منازل في دونيتسك وتسببا بأضرار مادية. وأشارت الى انّ وحدات الدفاع الجوي في الجمهورية من اعتراض صاروخين من طراز "توشكا"، وبفضل ذلك لم ينفجرا، وتسبب سقوطهما فقط بوقوع أضرار لعدة مبان.

من جانبها قالت ممثلية جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار، إن قوات أوكرانية قصفت المركز السكني "غورلوفكا" بقذائف صاروخية مضادة للدروع. وخلال القصف تم إطلاق 6 قنابل آر بي جي، كما تم استخدام رشاشات ثقيلة".

وقال روديون ميروشنيك ممثل جمهورية لوغانسك في المجموعة الفرعية الإنسانية في دونباس، إن 7 أشخاص في دونيتسك ولوغانسك لقوا حتفهم، وأصيب 15 آخرين بقصف أوكراني خلال الـ24 ساعة الماضية.

الى ذلك، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغاسك، وبدعم ناري من الجيش الروسي، تمكنت خلال الـ24 ساعة الماضية من توسيع مساحات اختراقها لدفاع العدو، وتمكنت قوات لوغانسك الشعبية من الاستيلاء على بلدتي باخموتفكا وغريتشكينو.

المصدر:يونيوز