مواطنون يتوافدون نحو الحدود البولندية مع إستمرار العملية العسكرية الروسية

يعبر اللاجئون الفارون من العملية العسكرية الروسية، على الحدود بين المجر وأوكرانيا، سيرًا على الأقدام، وهم يحملون بعض الأمتعة.

وأورد المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة أمس الجمعة أن اكثر من خمسين ألف أوكراني فروا من بلادهم في أقل من 48 ساعة منذ بدء العملية الروسية، علما أنه أحصى نهار الخميس الماضي مئة الف نازح داخل أوكرانيا.

وكتب فيليبو غراندي على تويتر "فر أكثر من خمسين ألف لاجىء أوكراني من بلادهم في أقل من 48 ساعة، معظمهم نحو بولندا ومولدافيا، ويتجه آخرون إلى الحدود"، موجها "الشكر الكبير إلى الحكومات ومواطني الدول التي تبقي حدودها مفتوحة وتستقبل اللاجئين".

ووافق الاتحاد الأوروبي على عقوبات تستهدف الرئيس فلاديمير بوتين.

وتواصل القوات الروسية لليوم الثالث على التوالي، عمليتها الخاصة في أوكرانيا بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

المصدر:يونيوز