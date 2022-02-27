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البر الرئيسي يسجل 93 إصابة محلية العدوى بكورونا

السلطات الصحية في الصين تعلن ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد الى 108194 عقب تسجيل 205 اصابة جديدة خلال اربع وعشرين ساعة.
رمز الخبر: ۶۳۶۰۸
تأريخ النشر: 26 February 2022

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم السبت، إن البر الرئيسي الصيني سجل 93 حالة إصابة جديدة، محلية العدوى، بكوفيد-19 أمس الجمعة.

وأضافت أنه لم يتم تسجيل حالات جديدة يشتبه في إصابتها بكورونا أو حالات وفاة جديدة في اليوم ذاته.

وتابعت اللجنة أنه تم تسجيل إجمالي 118 إصابة جديدة بدون أعراض أمس الجمعة، بينها 88 حالة وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 108853 حالة، حتى الجمعة، بما يشمل الحالات المحلية والوافدة.

وتوفي 4636 شخصا بسبب الفيروس في البر الرئيسي الصيني منذ تفشي المرض.

المصدر:يونيوز

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