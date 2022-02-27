الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 26-02-2022

أولاً: أحداث

_ موقع واللاه: إطلاق النار على موقع للجيش في جبل جرزيم في نابلس، هو الخامس خلال أسبوع.

_ المتحدث باسم الجيش: الجيش يعلن إصابة حوالي 3300 جندي بفيروس كورونا خلال يومين فقط.

_ القناة 14: أطلقت قوات الجيش النار على فلسطيني في بلدة الخضر بعد إلقاء زجاجات حارقة على مركبات للمستوطنين

_ المتحدث باسم الجيش: قوات الجيش اسقطت مسيّرة تابعة لحماس أطلقت بين شمال قطاع غزة والغلاف.

_ موقع واللاه: مسلحون فلسطينيون أطلقوا النار من اتجاه قرية النبي صالح على نقطة عسكرية بالقرب من مستوطنة نفيه تسوف للمرة السابعة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

_ يديعوت أحرونوت: آلاف الحريديم يتظاهرون في شارع بار إيلان في القدس ضد أعمال القطار الخفيف.

_ أمير بوخبوط: فلسطيني ألقى عبوة نحو قوة من الجيش في منطقة جنين.

ثانيًا: مواقف وآراء

_ إذاعة الجيش: أجرت وزارة الخارجية تقييما للوضع في أوكرانيا ولا يزال حوالي 8000 إسرائيلي في أوكرانيا.

_ يديعوت: وزير الخارجية: هجوم روسيا على أوكرانيا انتهاك خطير للنظام الدولي وإسرائيل تدين هذا الهجوم.

_ القناة 13: مسؤولون أمنيون: تفعيل صفارات الإنذار في الشمال في أعقاب اختراق الطائرة المسيرة من لبنان، كان خطأ.

_ بيني غانتس: الاتفاقات الإبراهيمية تسمح بتعزيز المباحثات الثنائية بين "إسرائيل" والدول المجاورة لها.

_ قناة كان: رئيس الوزراء يقول إن إسرائيل تتأهب وتستعد في شتى الأبعاد ليوم ما بعد توقيع الاتفاق النووي مع إيران، بغية الحفاظ على أمن "إسرائيل" بنفسها.

_ معاريف: اكتشاف فضيحة جديدة بحزب الليكود تمثلت بدفع 1.5 مليون شيكل من خزينة الحزب لمستشاري نتنياهو.

_ وزير الخارجية يائير لابيد: الاتفاق النووي الذي يتم العمل عليه بين الدول العظمى وإيران في فيينا أسوأ من السابق.

ثالثًا: إجراءات

_ إسرائيل اليوم: تدرس وزيرة الداخلية منع نشطاء منظمة العفو الدولية من دخول "البلاد" على خلفية تقرير المنظمة الأخير الذي اتهمت فيه "إسرائيل" بأنها دولة فصل عنصري.

_ هآرتس: قرار للشرطة بعدم إقامة حواجز تفتيش عند باب العامود في القدس خلال أيام شهر رمضان.

_ كان: وزيرة الاقتصاد في أول زيارة لها إلى الرباط - المغرب منذ تطبيع العلاقات، لتوقيع اتفاقيات تعاون بين البلدين.

_ إذاعة الجيش: الجيش يجري تدريبًا عسكريًا في منطقة لواء "يهودا" (الخليل) كجزء من البرنامج التدريبي لعام 2022.

_ موقع واللاه: الجيش يرفع حالة الاستعداد والتأهب للأحداث الداخلية الفلسطينية في شهر رمضان القادم.

_ هآرتس: محكمة الصلح تأمر بتأجيل إخلاء أفراد عائلة سالم من منزلهم في حي الشيخ جراح حتى صدور قرار جديد.

_ إذاعة الجيش: صدور تعليمات لوزراء الحكومة الإسرائيلية بعدم مهاجمة روسيا علانية.

_ يديعوت أحرونوت: هرتسوغ يبدأ زيارة الى أثينا للتأكيد على أهمية التحالف بين إسرائيل وكل من اليونان وقبرص.

_ معاريف: إسرائيل تُجري تجربة ناجحة للمنظومة الاعتراضية البحرية "القبة الواقية" وقد استُخدمت للمرة الأولى من على السفينة الحربية ساعر 6.

_ هآرتس: الحكومة توافق على اقتراح لتسهيل التحول لليهودية، والهدف من الاقتراح جعل التحول لليهودية أسهل لما يقدر بنحو 450.000 إسرائيلي.

_ N 12: استقالة الوزير إيلي أفيدار من حزب إسرائيل بيتنا احتجاجاً على سياسة الحكومة والعودة إلى صفوف الكنيست.

_ يديعوت: رئيسة المحكمة الإسرائيلية العليا تعلن تركيبة لجنة التحقيق التي ستتقصى وقائع "قضية الغواصات"، أو "الملف 3000"، وذلك بعد شهر من مصادقة الحكومة على إقامة هذه اللجنة.

_ معاريف: انتخاب 4 قضاة جدد في المحكمة الإسرائيلية العليا، بينهم أول قاضٍ عربي مسلم.

#الكيان_المؤقت

المصدر:مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير