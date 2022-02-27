السعودية تبدي انفتاحها على التطبيع مع كيان الإحتلال

وأكدت الصحيفة العبرية في خبرها الرئيس، أن "إسرائيل معنية جدا بالتوقيع على اتفاقات تطبيع مع السعودية".

وذكرت أن وزير الخارجية السعودي "فيصل بن فرحان" الذي يشارك في مؤتمر الأمن في ميونخ، أكد أن "السعودية تشترط الأمر (التطبيع) بتسوية بين الفلسطينيين وإسرائيل أو على الأقل، أن يبحث الطرفان في خطة للتسوية يكون تنفيذها ممكنا"، بحسب الصحيفة.

وزعم ابن فرحان "أن انخراط إسرائيل في المنطقة، سيشكل مكسبا هائلا ليس فقط لإسرائيل نفسها بل لكل المنطقة، لكن بدون معالجة المشاكل الجوهرية للشعب الفلسطيني ومنح كرامة وسيادة للشعب الفلسطيني من خلال إقامة دولة فلسطينية"، وفق ما أوردته الصحيفة.

واعتبر ابن فرحان، أن "الأولوية الآن هي لإيجاد تسوية كي يجلس الطرفان (الفلسطيني والإسرائيلي) معا، وتكون لهم مسيرة سلمية يمكن العمل عليها، وهذا سيسهل على كل الدول التي ليس لها علاقات مع إسرائيل بعد، ومن ناحيتنا فإن هذا سيحصل عندما سيتوفر حل عادل للموضوع الفلسطيني"، على حد قوله.

المصدر:قناة العالم