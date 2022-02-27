ردا على دعمها لأوكرانيا.. روسيا توجه رسالة إلى تل أبيب حول الجولان

وذكرت الصحيفة "الإسرائيلية" أنه "في إحاطة شهرية حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي يوم أمس الأربعاء، هاجم نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، «اسرائيل» وأكد موقف روسيا بعدم الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، وأنها جزء لا يتجزأ من سوريا".

وقال بوليانسكي: "نحن قلقون من خطط تل أبيب المعلنة لتوسيع النشاط الاستيطاني في مرتفعات الجولان المحتلة، الأمر الذي يتعارض مع أحكام اتفاقية جنيف لعام 1949. لا تعترف روسيا بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان التي هي جزء من سوريا".

وأشارت الصحيفة إلى أن "هذه التصريحات تأتي بعد أن أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، ولأول مرة منذ اندلاع الصراع بيانا يؤيد أوكرانيا"، لافتة إلى أن "إسرائيل امتنعت عمدا عن ذكر روسيا أو الرئيس فلاديمير بوتين في البيان الرسمي لمنع نشوب صراع من شأنه أن يجعل من الصعب على إسرائيل مواصلة هجماتها في سوريا".

وجاء في بيان الخارجية الإسرائيلية: "تدعم «إسرائيل» وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا وتعرب عن قلقها على رفاهية 8000 إسرائيلي في أوكرانيا وعلى مصير الجالية اليهودية".

المصدر: روسیا الیوم+قناة العالم