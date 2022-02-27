الموقف الإيراني من الأزمة الأوكرانية

تؤكد الثوابت الإيرانية على الحلول الدبلوماسية وعدم الخوض غمار الحروب واللجوء إليها مباشرةً، وفي نفس الوقت هي دائمة التصويب على الاستفزازات الغربية ولا سيما الأمريكية منها والتي تلبس ثوب الناتو لتحقيق الهيمنة الأمريكية على مختلف دول العالم.

تتطلع الجمهورية الإيرانية إلى استفزازات حلف الناتو الداعمة لأوكرانيا كأساس منطقي للأزمة الأوكرانية، وتعتبر أن الإقدام الروسي على العملية العسكرية ما هو إلا نتيجة لتآمر الداخل الأوكراني وتحالفها مع حلف شمال الأطلسي جنبًا إلى جنب مع المحرك الأمريكي الأساسي. ولكن بعد إلقاء اللوم على الغرب، تحث طهران أيضًا على حل سياسي للصراع المتنامي وأنه من الضروري إقرار وقف إطلاق النار وإيجاد حل سياسي وديمقراطي.

عمدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى إصدار موقف عبر خارجيتها، وقد تلا ذلك الموقف إطلاع الرئيس الروسي نظيره الإيراني على تفاصيل الوضع حول أوكرانيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية.

أعلن وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان الموقف الإيراني بشكل واضح وصريح، مؤكدًا على أن "جمهورية إيران الإسلامية تدعو جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التوترات". وعزا عبد اللهيان الأزمة الروسية الأوكرانية إلى "استفزازات حلف الناتو الداعمة لأوكرانيا والتدخلات الأميركية لا تساعد في حلها".

في نفس السياق أكد المتحدث باسم الوزارة، سعيد خطيب زاده أن " التدخلات والإجراءات الاستفزازية لحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة قد أدت بشكل أساسي إلى تعقيد الوضع في المنطقة"، داعيا "جميع الأطراف إلى العمل من أجل تسوية الخلافات عبر الحوار".

وفي النظرة الإيرانية إلى تداعيات الأزمة وما قد تجره تبعاتها على المنطقة، رأى الأمين العام لمجلس الأمن القومي علي شمخاني أن" عدم الاستقرار في نصف الكرة الشرقي سيلحق أضراراً بالمصالح الغربية".

المصدر:مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير