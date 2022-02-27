الخارجية الأمريكية: نحمّل بوتين والمحيطين به مسؤولية ما يحدث فى أوكرانيا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن أخبر نظيره الأوكرانى ديميترى كوليبا أن واشنطن ستواصل دعم بلاده ضد روسيا، كما قال بلينكن لنظيره الأوكراني: سنواصل تقديم الدعم لأوكرانيا للدفاع عن نفسها.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في تصريح صحافي، نحمل بوتين والمحيطين به مسؤولية ما يحدث فى أوكرانيا، متابعا: دعونا مع الحلفاء لحل دبلوماسى للأزمة بشأن أوكرانيا.

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن على الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سحب قواته من أوكرانيا، موضحا أنه لا مؤشرات على نية الرئيس بوتين خفض التصعيد.

وقال برايس، إن "الكرملين يواصل التضليل ونشر الأكاذيب، كما رد على سؤال بشأن معاقبة بوتين: كل الخيارات على الطاولة".

وكان الرئيس الأوكرانى، فلاديمير زيلينسكى، اتهم أوروبا بعدم الرد بصورة كافية على الهجوم الروسى، والتباطؤ فى إرسال المساعدات لبلاده، فيما دعا الأوروبيين للتظاهر لإجبار حكوماتهم على التحرك، ضد الغزو الروسى على أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكرانى، "ما زال بإمكان أوروبا العمل لوقف العدوان الروسى، والهجوم الروسى يعيدنا إلى أجواء الحرب العالمية الثانية"، موجها رسالة للرئيس الروسى فلاديمير بوتين قائلا: "يجب أن نجلس سويا لنتحدث"، ووجه رسالة أخرى إلى جيش بلاده، مفادها: "أنتم كل ما لدينا".

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الروسية تسيطر على جزيرة زمينى فى البحر الأسود عقب استسلام 82 جنديا أوكرانيا.

وكان الجيش الأوكرانى، أعلن عن وصول أعداد كبيرة من المدرّعات الروسية إلى المشارف الشمالية للعاصمة كييف.

وقال الجيش الأوكرانى، إنه يقاتل وحدات من المدرعات الروسية فى مدينتى ديمر وإيفانكيف الواقعتين على التوالى على بعد 45 و80 كلم شمالى كييف.

المصدر:يونيوز