لندن تفرض عقوبات مباشرة على بوتين ولافروف وتمنح زيلنسيكي حق اللجوء في حال غادر اوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن حكومته ستفرض عقوبات مباشرة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف رداً على ما اسماه "الاجتياح العسكري" لأوكرانيا.

وأكدت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان أن جونسون شدد خلال مشاركته في الاجتماع الافتراضي الطارئ لزعماء دول حلف شمال الأطلسي «ناتو» على ضرورة اقصاء روسيا من نظام «سويفت» للتحويلات المالية بهدف الحاق أكبر الأضرار والخسائر بالنظام الروسي.

وأضاف أن جونسون حث قادة الناتو على اتخاذ كل ما يلزم من اجراءات من أجل افشال مهمة موسكو في أوكرانيا، محذراً من ان طموحات الرئيس بوتين قد لا تتوقف عند هذا الحد.

واعتبر أن "هذه أزمة أوروبية ـ أطلسية ذات عواقب عالمية تستوجب أن يكون لحلف الناتو الأولوية في مستقبل الأمن الأوروبي، داعياً إلى ضرورة تعزيز قدرات الحلف فوراً.

من جهة ثانية ألمح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إلى إمكانية منح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حق اللجوء؛ في حال قرر مغادرة بلاده، هربًا من القوات الروسية.

وأكد جونسون، أن بريطانيا ستقدم لأوكرانيا كل الدعم الذي ستحتاج إليه.

وكان جونسون أعلن اول امس الخميس عن حزمة كبيرة من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا وصفت بأنها الأشد في تاريخ بريطانيا واستهدفت كبرى البنوك والشركات والأفراد الروس وتجميد أصولهم.

المصدر:يونيوز