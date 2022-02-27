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البيت الابيض يعلن فرض عقوبات على بوتين ولافروف ويؤكد مواصلة تقديم المساعدة لاوكرانيا

أعلن البيت الأبيض، امس الجمعة، أنّ الولايات المتّحدة ستحذو حذو الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وتفرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف.
رمز الخبر: ۶۳۵۹۰
تأريخ النشر: 26 February 2022

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية جين ساكي للصحافيين، إنّ الولايات المتّحدة تعتبر أيضاً أنّه إذا حاولت القوات الروسية التي تغزو منذ فجر الخميس أوكرانيا، استهداف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، فإنّ ذلك سيشكّل "عملاً مروّعاً".

وقالت ساكي إن منع السفر إلى الولايات المتحدة سيكون "جزءا" من العقوبات التي قررت الولايات المتحدة فرضها على الرئيس الروسي ووزير خارجيته.

وأضافت "أنه عنصر اعتيادي في العقوبات على شخصيات أجنبية"، مكررة أن تفاصيل هذه العقوبات التاريخية على الرئيس الروسي سيتم كشفها في وقت لاحق.

كما وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، على مواصلة الولايات المتحدة تقديم المساعدات إلى أوكرانيا.

وكان ظهر الرئيس الأوكراني في مقطع فيديو مع مساعديه أمام مقر الرئاسة في كييف، قائلًا “نحن جميعا هنا للدفاع عن استقلالنا ودولتنا”.

المصدر:يونيوز

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