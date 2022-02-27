طلقات تحذيرية من قبل القوات الأوكرانية فوق المدنيين عند محطة للقطار في كييف

وثق مقطع فيديو، تجمع آلاف الأشخاص في محطة القطار بالعاصمة الأوكرانية كييف، بهدف النزوح من المدينة، بعد العملية الروسية.

واحتشد الآلاف في محطة سكة حديد كييف محاولين شق طريقهم بالقوة إلى قطارات الإجلاء المزدحمة المتجهة إلى مدينة لفيف في الغرب. وعندما وصل القطار هرع الناس إلى الأبواب. وكان البعض يصرخ.

وسُمع صوت طلقات نارية تحذيرية في الهواء. وسط اطلاق صفارات الإنذار في كييف، واحتماء بعض السكان في محطات المترو تحت الأرض.

وقضى العديد من سكان العاصمة الأوكرانية كييف الليلة الماضية في محطات مترو الأنفاق مع تشغيل صافرات الإنذار في المدينة على خلفية استمرار العملية الروسية العسكرية الخاصة في دونباس.

يأتي ذلك رغم إعلان وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها لم توجه للعاصمة كييف أي ضربات صاروخية من بداية العملية العسكرية.

المصدر:يونيوز