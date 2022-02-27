مندوب أوكرانيا لمجلس الأمن: المندوب الروسي حجز مقعده في جهنم وكلماته بلا قيمة

قال مندوب أوكرانيا في مجلس الأمن سيرجي كيسليتسيا، اليوم السبت، إن المندوب الروسي لدى المجلس فاسيلي نيبينزيا قد "حجز مقعده في جهنم" متهمًا إياه بالكذب والتضليل في البيان الذي ألقاه والذي قال فيه إن حكومة كييف تقمع الموطنين في الشرق.

وقال المندوب الأوكراني خلال كلمته في المجلس الدولي حول أوكرانيا، اليوم السبت: "روسيا تتشبه بالنازية ومشروع القرار الذي فشل المجلس في التصويت عليه كان يدعو إلى وقف الأعمال العدائية الروسية، ونشكر جميع الدول التي صوتت عليه".

وتابع: "لن أرد على التصريحات الروسية ونؤكد أن جميع التصريحات التي تأتي من الجانب الروسي هي تصريحات استفزازية، ولا يمكن الوثوق بالمندوب الروسي وكلماته بلا قيمة".

يأتي ذلك تزامنًا مع فشل مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار يدين العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بعد استخدام روسيا حق الفيتو وامتناع الصين والهند والإمارات عن التصويت.

المصدر:يونيوز