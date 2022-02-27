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الأمم المتحدة:

العملية العسكرية في أوكرانيا تشكل تهديدا مباشرا لحياة ورفاهية 7.5 مليون طفل

حذرت منظمة اليونيسف من أن العملية العسكرية في أوكرانيا تشكل تهديدا مباشرا لحياة ورفاهية 7.5 مليون طفل. من جهة أخرى، حثت مفوضية حقوق الإنسان مجددا على وقف العمل العسكري على الفور.
رمز الخبر: ۶۳۵۸۵
تأريخ النشر: 26 February 2022

وبحسب اليونيسف، كانت هناك هجمات كبيرة في العاصمة الأوكرانية كييف خلقت خوفا وذعرا شديدين بين السكان، حيث كانت العائلات خائفة حقا، وتتنقل مع أطفالها داخل الملاجئ ومترو الأنفاق.

وفي تصريحات من جنيف، قالت أفشان خان، المديرة الإقليمية لليونيسف في أوروبا وآسيا الوسطى: "من الواضح أن هذه لحظة مرعبة للأطفال في جميع أنحاء البلاد."

وقالت خان: "لدينا طواقم تعمل في الدولة في أكثر من خمسة مواقع." وأكدت المسؤولة في اليونيسف أن الاحتياجات كثيرة وتتراوح بين منتجات النظافة إلى البطانيات ومواقد الغاز إلى مجموعات الإسعاف الأولية.

وأضافت أفشان خان تقول: "تدعو اليونيسف أيضا جميع الأطراف إلى الامتناع عن مهاجمة البنية التحتية التي يعتمد عليها الأطفال – بما في ذلك شبكات المياه والصرف الصحي، والمرافق الصحية والمدارس. لدينا بالفعل تقارير عن نقص خطير، إلى جانب ارتفاع سريع في عدد طلبات الحصول على الدعم النفسي ورعاية الأطفال."

من جهتها، أعربت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان، رافينا شامداساني، عن انزعاج من الاعتقالات التعسفية للمتظاهرين في روسيا الذين كانوا يحتجّون على الحرب أمس الخميس. وصرّحت شامداساني للصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الاعتيادي في جنيف: "فهمنا أنه تم اعتقال أكثر 1,800 متظاهر.

تلت رافينا شامداساني ما جاء على لسان مفوضة حقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، يوم الخميس من دعوة إلى وقف العمل العسكري على الفور الذي "ينتهك بوضوح القانون الدولي ويضع أرواح أعداد لا يحصى لها من المدنيين في خطر." ولا تزال بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان موجودة في أوكرانيا، وستواصل مراقبة الوضع عن كثب والإبلاغ عنه.

المصدر:يونيوز

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