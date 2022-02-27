وزير الإقتصاد: 60% من القمح المستهلك في لبنان يأتينا من أوكرانيا.. ومخزوننا يكفي لشهر واحد

قال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام إن "60% من القمح الذي نستهلكه في البلاد يأتينا من أوكرانيا"، مشيرا إلى أنه "في حال تعذر استيراد القمح من أوكرانيا فسنلجأ لمصادر أخرى".

وأوضح سلام في مؤتمر صحافي أنه "إذا ارتفعت أسعار القمح عالميا ممكن أن يقول لنا مصرف لبنان إنه عاجز عن الاستمرار بالدعم خاصة وأن 60 بالمئة من القمح الذي نستهلكه في لبنان يأتينا من أوكرانيا والباقي من روسيا ورومانيا".

وكشف أن "لبنان أجرى محادثات مع دول عدة بينها الهند والولايات المتحدة منذ حوالي 3 أشهر، واليوم في حال تطور الوضع في ​أوكرانيا​ وتعذر الاستيراد منها، فسنلجأ بطبيعة الحال إلى مصادر أخرى لاستيراد القمح".

وعن موضوع مخزون القمح اللبناني، قال: "لدينا 12 مطحنة لديها قدرة استيعابية معينة استطاعت أن تخزن مخزون شهر للاستهلاك المحلي وكنا نستورد 40 إلى 50 ألف طن لتغطية حاجة السوق المحلية وهذا المخزون كان يستهلك خلال شهر وكنا نطلب شحنات جديدة".

المصدر:يونيوز