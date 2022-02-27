فيتو روسي في مجلس الامن يٌفشل تمرير مشروع قرار إدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

فشل مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، في تمرير مشروع قرار يدين العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث أسقط الفيتو الروسي مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن، وذلك بعدما تسلم أعضاء مجلس الأمن مشروع القرار بشأن أوكرانيا.

وأكدت المندوبة الأمريكية الدائمة بالأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، خلال كلمتها بمجلس الأمن، أن "على الجميع أن يعلم أن روسيا اختارت الحرب"، موضحة أن "مشروع القرار يدين عدوان روسيا ويدعم استقلال أوكرانيا".

وأضافت أن "روسيا انتهكت القانون الدولي بهجومها على أوكرانيا، مجددة التأكيد على سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، ودعت روسيا لسحب قواتها من أوكرانيا فورا".

وقالت المندوبة الأمريكية الدائمة بالأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد: "أثني على شجاعة الروس الذين تظاهروا ضد الحرب وبوتين، إنه يمكن لروسيا استخدام الفيتو لكن ليس ضد الشعب الأوكراني، متابعة: متحدون خلف أوكرانيا رغم انعدام المسؤولية لدى روسيا".

ونددت المندوبة الأمريكية، "باستخدام روسيا حق الفيتو في مجلس الأمن".

من جانبها قالت السفيرة كارين بيرس، المندوبة البريطانية في الأمم المتحدة، خلال كلمتها بجلسة مجلس الأمن: من التالي بعد أوكرانيا؟، موضحة أن هدف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إسقاط الحكومة الأوكرانية".

وشككت المندوبة البريطانية في الأمم المتحدة، بما تعتبره الذرائع الروسية بشأن أوكرانيا، موضحة أن "إنقاذ الأجيال المقبلة من الحرب مسؤولية مجلس الأمن"، مشيرة إلى أن "الحرب التي يشنها بوتين على أوكرانيا غير مبررة".

وقالت السفيرة كارين بيرس، إن "روسيا معزولة ولا يدعم أحد عمليتها العسكرية"، متابعة:"سنسائل روسيا عن هذا العدوان".

بدوره قال مندوب ألبانيا لدى مجلس الأمن: يجب علينا التضامن مع أوكرانيا، فيما امتنعت الصين عن التصويت على مشروع القرار بشأن أوكرانيا،

المصدر:يونيوز